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社論》台灣人民努力打拚的福報

2026/05/18 05:30

台灣地位重要，令中國及其在台協力者的伎倆無法得逞，正是多數台灣人民努力打拚帶來的福報。（美聯社資料照）台灣地位重要，令中國及其在台協力者的伎倆無法得逞，正是多數台灣人民努力打拚帶來的福報。（美聯社資料照）

川習會三天快閃結束，美中各有關注的重點。中國的立場依舊是重彈「反獨促統」舊調，而且加大力道，習近平對川普恫嚇，台灣是「中美關係中最重要的問題」，若處理不當，恐導致兩國「碰撞甚至衝突」。他並警告，「台獨與台海和平水火不容」。但川普的中國行顯然只在解決美中貿易戰、關稅戰問題，並為美國企業進入中國爭取降低准入門檻與監管阻礙，並尋求中國大量採購美國的商品與農產品，因此對所謂「台灣問題」只是聽聽罷了，維持台海現狀不變的立場並未改變。

這次川習會所以受到國際關注，主要是中國併吞台灣的圖謀日益迫切，不但無時無刻出現解放軍對台軍事騷擾，意圖製造共軍兵臨城下，台灣已被封鎖的假象；更有以藍白為主的在台協力者在國會力擋軍購案，最後雖以約六成金額通過，但防衛台灣最重要的項目，包括AI指管系統與打造不對稱戰力的無人載具產業等，均被刪除不列，顯然是假支持國防之名，行弱化台灣自衛能力之實。而在台協力者與中共裡應外合，不外乎想製造台灣並沒有自衛決心，且呼應中共的「反獨促統」主張，希望川普不但改變軍售台灣政策，甚至促成美國的「不支持台獨」改變為「反對台獨」，替習近平在川習會上製造更多討論台灣問題的籌碼。但在台協力者對於川習會的期待，似乎只是不切實際的一廂情願，儘管習近平提出「修昔底德陷阱」的威脅﹙意指新興強權挑戰既存強權，必然引發雙方的衝突﹚，要求美國必須審慎處理台灣問題，因為「台獨與台海和平水火不容」；而受到習近平加持至今猶處於亢奮狀態的鄭麗文更是聲稱，習近平的「台獨與台海和平水火不容」宣示確立新的紅線，帶來中美關係新時代的定位。但川普顯然「已讀不回」，美國對台立場並未有任何改變。

有關習近平在台灣問題上施壓，美方人士有清楚的說明，那就是中國在每次會談上必然先就台灣問題陳述既有立場，這已成為一種固定的儀式，而美方都是先聽聽之後，不作表態，再進入正式議題的討論。而此次雖然中國的壓力加劇，如川普所稱，習近平的態度強硬，但川普並未給予承諾。對於習近平詢及美國是否會協防台灣？川普表示，「我不會明說。只有一個人會知道答案，那就是我」，他對習的回答是「我不談這件事」。此外，美國國務卿魯比歐也證實，習近平在會談中提出台灣問題，而美國對台政策並沒有改變，若中國試圖以武力奪取台灣，會是「可怕的錯誤」。尤其，外傳川習會將討論美對台軍售問題，可能違反故總統雷根的「未同意就對台灣軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」的六項保證，實際情況則是美國對台軍售在川習會中並非重點。川普更在返美的專機上表示，將在不久的將來，就一四〇億美元的對台軍售案作出決定，與「管理台灣的人」討論。而川普甚至呼籲中國「冷靜下來」。

換言之，此次川習會，川普從未背離要求中國市場開放的初始目的，台灣問題並非美國的重要議題。但美國未明確承諾協防台灣，卻被中共在台協力者扭曲為台灣被邊緣化，甚至扭曲川普的談話，假造「如果台灣有一個合適的總統，兩岸就不會有戰爭的危險」，暗指選錯了賴清德當總統，才使得台海陷入戰火的威脅。這印證了在台協力者比起其主子更狠毒，無論對台灣是好是壞都可以開酸，將台灣批判得一文不值，就是他們的目的。其實，川普未明確回應台灣問題，對台灣反而是好事。美國政治學者祁凱立、前美國外交官麥弗爾都指出，川普在中國避談台灣，顯示川普並未在台灣議題上讓步，對台灣來說也是正面的，國際危機組織分析師楊晧暐更認為，華府在台灣問題上的沉默，會令台灣感到欣慰，「（台北）他們會寧可不要被提到，而非以偏離美國長期以來政策的方式提到」。總之，川普對中共的台灣問題主張，一向是姑妄聽之；並非怯戰，而是一種戰略上重視、但戰術上藐視的政治手法，對台灣是福不是禍。

台灣在國際上的重要性，固然受到強權政治的影響，但更重要的是，決定於自身實力的提升。而近年的台灣經歷了一場政治、產業、經濟及國防的轉型，成為小而富強的國家。尤其，半導體完整供應鏈成為全球AI產業成長的支撐；處於第一島鏈的核心位置，以及民主改革的成功，都對照出對岸中國的粗暴與擴張野心。這是國際社會視台灣為關乎全球民主、經濟命脈的樞紐之地，而中國卻感到芒刺在背的原因。事實上，《華爾街日報》在川普中國行時以社論指出，美國的經濟和戰略未來更依賴台灣，美國要保護的最重要利益，其實在台海彼岸，也就是台灣。然而，台灣地位如此重要，令中國及其在台協力者的伎倆無法得逞，正是多數台灣人民努力打拚帶來的福報。

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