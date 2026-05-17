自由廣場》台灣「非核」1週年 盼化地質風險為資源

◎ 蔡雅瀅

去年的今日（五月十七日）核三廠二號機屆齡除役，我國平安實現「非核家園」正式滿一週年，並未發生缺電問題。然台電已於今年三月送出「核三再運轉計畫」，未來是否繼續維持非核？仍有變數。

我國能源高度仰賴進口，依能源局統計資料，二〇二五年進口能源依存度高達九十四．六九％。今年二月美伊戰爭爆發，荷姆茲海峽運輸受阻，依賴進口能源的風險引發討論，甚至有人因此支持核電。然核電也是進口能源，甚至核燃料需提前十八個月訂製，並非隨時可取得。

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核電廠運作及核廢料貯存，均需穩定的地質環境，戒嚴時代的核電選址，卻未充分考量風險。核二廠下方為大屯火山群的岩漿庫，核三廠有恆春活動斷層通過，核災風險遠高於地質穩定的國家。過去幸運未發生核災，不代表若未來返核，也能平安度過。

我國是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊劇烈擠壓，形成的多山、多震島國，核災風險高、可穩定貯存核廢的場址難尋。但地熱需要的地質條件，與核電恰恰相反：火山活動區熱源豐富、構造破碎帶取熱容易。放眼全球前十大地熱國：美國、印尼、菲律賓、紐西蘭、墨西哥及日本等六國，均與我國同樣位於「環太平洋火山帶」；其餘，土耳其位於喜馬拉雅地震帶；肯亞位於東非大裂谷；義大利位於地中海地震帶；冰島位於大西洋板塊張裂帶，亦均是地質活動發達的國家。

經濟部曾表示我國約有四十GW地熱潛能，並於二〇二四年十一月底，提出二〇三〇年三．四GW的地熱目標。而核三廠兩部機組裝置容量約僅一．九GW，與其冒險再運轉斷層帶上的核電廠，不如化地質風險為資源，早日放棄核電，好好發展地質條件較適合的地熱能。

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

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