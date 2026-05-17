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自由廣場》「519白恐記憶日」全民來補課

2026/05/17 05:30

◎ 王美琇

米蘭．昆德拉在《笑忘書》說：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶對抗遺忘的鬥爭。」記憶與遺忘，反映的是生命價值的輕重，以及透析權力的判斷與想像，更是對抗權力的鬥爭緣起。

記憶與遺忘的鬥爭

五月十九日將屆，聽聞賴總統將不出席「五一九白色恐怖記憶日」官方祭典儀式（去年也缺席），讓諸多政治受難前輩、家屬和長期關心轉型正義的朋友相當失望和感嘆。也許，總統和多數國人一樣都不太清楚五一九記憶日的意義，才會輕忽這個日子的嚴肅性與重要性。

其實五一九和二二八同等重要，都是台灣歷史上最重大的民族創傷與社會創傷。二二八大屠殺是單一事件；而五一九涉及的是長達四十三年的白色恐怖，影響更為深遠。這個創傷至今仍在影響社會，乃至危及民主鞏固。

五一九和二二八同等重要

有人問：什麼是五一九？為何以五一九作為記憶白色恐怖的歷史節點？簡單說，在一九四九年五月十九日蔣介石發布戒嚴令，隔日凌晨全面實施戒嚴，從此展開蔣介石政權的威權獨裁統治，一直到一九九二年《刑法第一百條》修正（尚未廢止）才終止。這段長達四十三年的獨裁統治，有超過兩萬人被逮捕、被槍決、被失蹤、被刑求、被判刑，數十萬家庭遭波及而支離破碎；整個社會壟罩在國家暴力統治的陰影中揣揣不安，人民嚇破膽，台灣人從此失去聲音。這段四十三年的威權統治，我們稱之為白色恐怖時期。

也有人問：為何現在還要談過往的傷痕歷史？時代已經翻頁了。其實，如果沒有處理過去的傷痕，過去一定會繼續糾纏現在。當今國會亂象恰恰反映的就是，我們從來沒有好好面對白色恐怖所造成的社會創傷，也沒有進行轉型正義相關究責與公布歷史真相等，也因此，加害者團體（國民黨）不必對過往他們做為國家暴力機器執行者的角色與行為有任何反省、懺悔和道歉。現在他們在國會的荒誕野蠻行徑，只是顯示其威權本質從未改變，甚至已變本加厲和中共裡應外合，正在動搖、摧毀台灣的民主根基。

台灣從威權時代進入民主時代並沒有處理轉型正義，導致威權遺緒繼續在政治場域耀武揚威，歷史悲劇已經重演，只是換裝上場。

歷史記憶、轉型正義和民主鞏固，三者環環相扣。對過往歷史沒有記憶，悲劇會重演，轉型正義推動亦困難重重；轉型正義沒有處理，威權反撲就在眼前，這次更是挾中共有備而來，民主還會牢不可破、國家安全還能穩穩當當嗎？

人類對抗權力的鬥爭，是記憶與遺忘的鬥爭，對台灣而言，更是鞏固民主與威權重返的鬥爭。賴總統，嚴肅重視五一九白恐記憶日，只是歷史記憶傳承的起點；以總統之尊參加五一九國家祭典，應是為所當為吧？我們如此深切期許。

（作者為五一九行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長）

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