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自由廣場》習皇或跨國CEO 靠向誰能發大財？

2026/05/17 05:30

◎ 張經偉

視乾隆皇帝為「閉關鎖國」有失公允，他拒絕馬戛爾尼使團，並非不諳國際。正相反，乾隆皇帝（以及他身旁的算盤精和珅）明瞭通商西洋的利潤，所以才希望維持廣州洋行模式，繼續由官方把持該利潤。

視亞當．斯密為「資本主義剝削壓榨之鼻祖」同樣失誤，斯密有濃厚的道德關懷，《國富論》顧名思義，希望舉國皆有機會致富、反對主政者壟斷貿易。

十九世紀初期《國富論》仍是個新東西、「CEO」尚不存在，彼時全球首富很可能是伍秉鑑（廣州洋行系統）。然如今廿一世紀，必已是民間財團勝過官營貿易，最近的川習會即可見一斑。

馬斯克、黃仁勳、庫克…多位重量級CEO隨川普訪中。考量到其企業家出身、從政後又走縮減政府路線，習近平面對的簡直是「CEO訪團」。技術上，紅媒官宣要羞辱人很容易，例如楊丞琳「沒吃過什麼海鮮」，然黃仁勳卻能直接對北京豆汁皺眉「這什麼東西啊？」而未被屏蔽。中共官方吃軟怕硬，這群CEO就是他們會怕的對象。

歷史學者裴士鋒（Stephen R. Platt）研究鴉片戰爭的書名《帝國暮色》一語道破，「官辦貿易」已因鴉片戰爭而日薄西山，代之昇起的是民間貿易。然細察當代中國，從戴國芳到馬雲，太出頭的企業家難免「被共富」。中共即使有過所謂改革開放，顯然也未真的搭上時代列車、仍追逐著「貿易必須官營」這道消逝的帝國暮色。

「經濟」、「錢」、「發財」、「混口飯吃」云云，常是台灣內部親中派的理由。但現在是廿一世紀、不是十九世紀，習近平跟「那一群CEO」靠向誰才更可能發大財，還不夠明瞭？

（作者為清大碩士、中學歷史教師）

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