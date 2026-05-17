自由廣場》軍售會先問台灣 川普打臉「疑美論」

◎ 袁冰凝

美國總統川普在「川習會」後返程專機上的談話，從其對中國國家主席習近平的回應，到對台軍售「先與台灣現任治理人溝通」的說法，可以明確判斷美國並未向北京釋出任何實質性戰略讓步，反而強化了對台決策自主性。

拒對中國做出任何軍事承諾

首先，川普拒絕對中國做出任何軍事承諾，代表北京長期期待的「可預測性交換」已被否定，亦即美中之間並未形成任何台海議題的交易框架，所謂用美中經貿交換台灣安全的假設，在此次會談並不存在。

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其次，更關鍵的判斷在於軍售議題，當川普明確表示將在決策前會先與台灣治理人（總統）溝通，這不只是程序性描述，而是實質上的政策排序改變，台灣被確立為「軍售直接協商對象」，而非「被動接受結果的一方」，所顯示的戰略意義，是北京的干預路徑已被排除在決策之外，而國務卿魯比歐同步強調對台政策「沒有改變」，此一說法不是重申立場，而是避免外界對「政策轉向」的想像空間。

再者，從防衛議題判斷，川普對於是否協防台灣以「只有我知道答案」回應，表面上是未給明確答案，實質上是採取戰略模糊，維持嚇阻有效性，以防止北京有所防備。

因此，美國維持的是三個清晰原則：一、不對北京作出預設承諾。二、不開放中國對軍售的否決權。三、同時維持與台灣的直接安全協作通道。換言之，北京無法再透過單一領袖會談改變美國政策，台灣也不能期待外部承諾取代自身防衛責任。

綜上，真正的戰略現實已經定型，美國不會將台灣議題交由中國設定上限，北京也無法將台海納入可談判封閉議程，而台灣則必須在不確定性中維持自主防衛能力。川普的談話或許具個人風格，但其政策效果是清楚的，「疑美論」在此事件後，不是被修正，而是被現實直接否定！

（作者為法務人員）

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