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自由廣場》荒強走板 國民黨中央 「歸組害了了」

2026/05/17 05:30

◎ 方屏生

近日一則有關國民黨的新聞報導，令筆者相當傻眼。仔細回想，感覺目前中國國民黨中央，「歸組害了了」。

國民黨文傳會主委尹乃菁上個月莫名其妙召開記者會，表示副主席李乾龍座車遭裝追蹤器。無憑無據之下，她直接把矛頭對準總統賴清德，指控是政府監控，當場還撂下狠話，警告賴總統「你就等著卸任以後，天天到高檢署和法院去報到吧！」豈料一個月後大翻車，李乾龍前往地檢署說明案情，親口證實追蹤器「是我太太裝的。」堂堂一個副主席加上文傳會主委一搭一唱，家醜外揚還潑糞抹黑政敵，簡直丟臉丟到家，且事後非但沒有道歉，還硬扯是綠營沒有幽默感。

狂妄又無腦的言行，可說是受到黨主席鄭麗文的影響，因為鄭麗文上任後，習慣高分貝自我吹噓，以「一個中國」和「九二共識」強烈舔中，嚴厲抨擊執政的民進黨。「鄭習會」後，她的人馬以為紅利來了，各個上行下效。

本月八日，立法院藍白黨團聯手主導，表決通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，將政院提報的一．二五兆預算砍掉近四成，總額匡列為七千八百億元。然而表決前四月廿九日，國民黨軍系副主席季麟連在中常會上力挺鄭麗文主張的「三千八百億元＋N」版本，並砲轟屬意「八千億元」版本的立法院長韓國瑜，連「賣黨求榮」、「建請開除黨籍」都說出口。如今「七千八百億元」定案，豈不是一大票黨籍立委和黨主席鄭麗文「賣黨求榮」？ 如今不見季麟連和鄭麗文表達道歉之意或下台之舉，反應兩人戀棧權位，毫無政治智慧與羞恥心。

此外，國民黨還有一另位副主席蕭旭岑。鄭麗文提拔他，明顯是為了獲得前總統馬英九的支持，畢竟蕭旭岑常年跟隨馬英九，前一個職務是擔任馬英九基金會執行長。跌破眾人眼鏡的是，今年三月蕭旭岑遭馬英九指控，在任內涉及操守與財務問題。儘管蕭旭岑自清，表示馬前總統「很多事都忘記了」，暗指馬英九罹患失智症。啟人疑竇的是，倘若馬英九確實失智，那麼蕭旭岑近三年的執行長，到底是如何行使職權呢？

從另一個角度來思考，若非鄭麗文拉蕭旭岑當副手，至今他還在馬英九基金會「操盤」，整個過程疑雲重重。

目前國民黨中央真是人才濟濟，一個賣力舔中的黨主席，加上三位專門製造麻煩的副主席，還有一名以釋放假消息為榮的文傳會主委，堪稱百年來最能博得社會版面，讓民眾茶餘飯後不無聊的政黨。

（作者為陸戰隊退役少校）

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