自由廣場》反對片面改變現狀／從《公投法》限制 看美中台紅線

◎ 施文儀

川習會後，川普政府重申對台政策不變。國務卿魯比歐強調，雖然中國想用公投讓台灣主動加入，但美國對台政策不變。該政策即建立於「一法、三公報、六項保證」的「一中政策」架構，亦即在台海兩岸劃下紅線：任一方均「不得片面改變現狀」！

所謂「片面」具雙方約束力。對中國而言，禁止其動用武力或脅迫手段達成「改變台灣現狀」；對台灣而言，則是「不支持追求法理台獨」而改變目前「中華民國只在台灣的獨立現狀」。美方對雙方皆有要求，但針對中國武統的壓力顯然更直接，因為武力脅迫將嚴重損害美國的核心利益，而「法理台獨」恐會刺激中國有動武藉口，這正是魯比歐向北京釋放的警告。

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所謂「現狀」具體而言，是中華民國在台灣獨立行使主權、人民享有自由民主，且與中國互不隸屬的既定事實，也不許台灣「反攻大陸」。換言之，反對改變現狀，本質上就是反對改變台灣目前獨立與非統一的和平現狀。方法上，軍售台灣嚇阻中國犯台，在法律上也綑綁住台灣。

不難看出，這種「現狀」的維持不僅體現在國際壓力，更內嵌於我國法律制度中。不只修憲高門檻難以達到法理台獨，更在公投上設限。根據我國《公民投票法》，公投適用範圍僅限於法律的複決、立法原則與重大政策的創制或複決。至於涉及「國旗、國號、國土變更」等憲法層次議題完全被排除在外，必須回歸極高門檻的修憲程序。

回顧歷史，我國《公投法》制定之初將敏感議題排除，除了考量憲政體制，更有來自美國強大關注的國際政治考量。二〇〇三年推動公投立法時，美方便高度關注內容是否涉及改變國號或領土。對美方而言，無論促成獨立或統一，只要試圖以公投形式片面斷定台灣最終地位，都會被視為對和平穩定的挑釁。

中國方面雖妄想利用公投促進「和平統一」，但在現實中面臨兩重高牆。首先，台灣民意對維持自由民主現狀有高度共識，促統公投根本沒有民意基礎。其次，即便是和平形式的公投，只要目的在改變目前「非統一」狀態，同樣違反美國原則與我國《公投法》規範。這也是中共加強對台統戰，並千方百計要台灣人承認自己是中國人的主因。

總結而言，美國的對台政策與我國法律限制共同勾勒出一條嚴明紅線：一端擋住中國武裝入侵，另一端則制約台灣法理台獨。維持這個「不能統一，亦非台獨」的獨立現狀，是保障台灣民主與全球戰略利益的最優解。在美中博弈的深水區，守住這條紅線，雖主權常被中國吃豆腐，卻是目前確保台灣安全與主權的唯一途徑！

（作者為退休公務員）

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