自由廣場》離島建設條例修法 不能降低「涉中」審查標準

◎ 不孝

離島需要建設；但修法內容若牽涉電力、土地、醫療與貿易，就不能只當成地方發展議題。國民黨立委陳玉珍等人提出的草案引發爭議，焦點已超出金門、馬祖生活便利，並觸及中國能否藉由修法進入台灣前線治理！

據報導指出，這項草案將離島電網與中國併聯、購售電計畫納入條文設計，並規定中國人可經當地縣市政府同意取得離島不動產；另有離島自由貿易示範區、醫療機構投資與都市計畫權限調整。若這些設計一起寫入條文，原本應由中央、兩岸法制與國安審查共同把關事項，就可能改成地方可處理的建設選項。

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離島居民需要更好的醫療、穩定的供電、可靠的交通與更多工作機會，這些需求都該被正面回應，中央也不能讓地方獨自面對這些難題。只是回應離島困境的方法，不能把答案交給中國供應或中國資本。金門不該因為靠近廈門，就讓電網安全變成兩岸協議的一部分；馬祖不該因為資源有限，就讓土地與醫療投資少了中央審查。

地方政府可以提出需求、規劃服務、爭取預算，也最清楚居民日常困境；但牽涉中國電業、中國資本、中國人取得不動產與貨物進出規則時，就已跨出地方自治的一般範圍。這些事項需要全國一致的審查標準，不能只看單一縣市的行政同意。

若修法者真要改善離島生活，就該說明台灣如何補足金馬的供電備援、醫療人力、交通服務與基礎照護。若條文納入中國供電或中國資本的角色，卻把爭議說成單純民生便利，危機來臨時，受影響的會是居民用電、醫療安全、土地秩序與軍民運作。離島發展要讓居民更安全、更自主，不能讓前線在緊張時更容易受中國牽制。

涉中權限一旦改由地方同意，行政風險會先落在金馬，前線治理也會更早承受中國壓力。離島要建設，但涉中審查不能在建設條例裡被降格！

（作者為退休人士）

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