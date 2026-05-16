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自由廣場》美中峰會 日本高度警戒

2026/05/16 05:30

◎ 王輝生

美國總統川普與中國主席習近平十四日舉行「川習會」，引發全球關注。日本媒體不分左右，多以「繞過日本的美中接近，引起日本警戒」為主軸進行報導，反映日本對美中直接協調的深層不安。

去年十月，川普與高市早苗首相在東京舉行日美峰會，高調宣示開啟「日美同盟新黃金時代」，並重申台海和平的重要性。隨後，高市更於國會指出，若中國武力封鎖台灣，恐構成日本「存立危機事態」，被視為首度暗示日本可能依法介入台海危機。

此番發言引發北京強烈反彈，半年來持續對日施壓與批判，但高市始終毫無退縮。耐人尋味的是，在中國文攻武嚇下，高市支持率反而長期維持七成上下，甚至帶領執政聯盟於眾議院大選大勝，席次已逾四分之三，形成日本政壇罕見的強勢局面。

高市「台灣有事」連結日本國安

高市將「台灣有事」與日本國安直接連結，等同把台海問題納入日美同盟架構。換言之，北京若企圖改變台海現狀，面對的將不只是台灣，而是台日美乃至全球民主陣營的聯合壓力。近期伊朗試圖封鎖荷姆茲海峽即引發國際反彈，殷鑒不遠，正凸顯全球對海上秩序的高度敏感。

然而，儘管美國國務院口頭支持高市立場，川普本人始終未明確表態，尤其川普曾將美中稱為「G2」，更讓日本擔憂遭美中「越過日本直接交易」而被邊緣化。

因此，中東局勢未明，美中率先接近，自然令日本提高警戒。內閣官房長官木原稔十四日再度強調「台海和平對國際社會至關重要」，而高市也與川普通話，以加強情報共享。

此次「川習會」，更像彼此各取所需的暫時休兵。川普面臨選舉壓力，習近平則遭遇經濟低迷與軍頭紛紛落馬的問題，雙方皆需喘息空間。

然而，真正值得關注的，並非峰會上的外交辭令，而是高市已將「台灣有事」正式提升為日本安全戰略核心。雖然此舉引發北京強烈反彈，但川普至今並未公開反對。這已不只是單純的外交訊號，而可能逐漸成為未來維繫台海和平的重要戰略支柱。（作者為日本開業醫師、京都大學醫學博士）

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