自由廣場》雙城論壇 兩岸交流不能只剩政治表態

◎ 陳裕翔

立委沈伯洋表示，若當選台北市長將停辦雙城論壇，理由是「沒有效益」。台北市長蔣萬安回應，多數民眾支持兩岸交流，並質疑是否要封殺僅存的官方平台。相關言論再讓雙城論壇成為攻防焦點，也反映出社會對兩岸交流的立場分歧。

雙城論壇自二〇一〇年舉辦至今，本質屬城市層級交流，涵蓋文化、觀光、醫療與智慧城市等議題。不可否認，隨兩岸政治氛圍轉趨緊張，論壇的實質成果與政治象徵性持續受到檢視。部分人認為論壇流於形式，甚至憂心成為統戰工具；但另一派則認為，在官方高層對話停滯下，地方交流反而具有維持溝通管道的價值。

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真正值得討論的，不只是辦或不辦，而是交流的目的。若論壇只剩政治口號與形式性互動，當然容易讓民眾質疑。但若能聚焦具體市政，如高齡化、交通、防災與城市數位化等實務議題，交流本身仍具價值。畢竟城市治理涉及的是公共行政經驗，而非單純政治立場。

另一方面，外界對雙城論壇的疑慮並非毫無理由。近年社會對國安與統戰風險敏感度提高，任何官方性質接觸都容易被放大檢視。尤其中國長期透過交流平台推動對台政策，使民眾擔憂地方交流被政治化。因此，未來若持續舉辦，更重要的是建立透明機制，包括內容公開、合作項目具體化，避免過度政治操作，才能降低社會疑慮。

此外，雙城論壇也反映出台灣對兩岸模式的調整。在地緣政治改變下，社會期待已轉向「有條件、有風險意識」的互動。換句話說，民眾未必完全反對交流，但更在意是否具備對等性、透明度與實際效益。

對地方政府而言，如何在交流與風險管理之間取得平衡，也會成為未來重要課題。完全中斷交流，未必符合長期利益；但若缺乏風險意識與監督機制，可能引發社會更大的不安。真正成熟的政策方向，或許不應只是全面停辦或毫無保留繼續，而是建立更清楚的交流原則與底線。

雙城論壇爭議背後，反映的是台灣社會對兩岸關係的焦慮。一方面希望維持必要溝通，另一方面又擔心被政治利用。無論立場如何，真正需要思考的是交流如何兼顧國家安全、城市利益與民眾信任，而非讓討論最後只剩政治標籤與選舉攻防。

（作者從事資訊業）

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