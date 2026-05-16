自由廣場》實力才是和平保證 從魯比歐訪中談起

◎ 蘇勳璧

近日，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）隨川普訪問中國，引發國際關注。這位過去因新疆、香港與人權議題，曾兩度遭中國制裁、甚至被列入拒絕入境名單的美國政治人物，最後卻仍在北京接受高規格接待。

更耐人尋味的是，中方甚至將其中文譯名偷偷改姓，以技術性方式避開原有制裁名單。這種近乎黑色幽默的外交操作，其實反映出一個殘酷的國際現實：國際政治，從來建立在實力之上。

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魯比歐過去的立場並未改變，中國對他的不滿也未消失；真正改變的，是他的身份代表了美國國務卿的權力，以及美國背後的全球影響力。

同樣的現實，也正在發生在台海。

近年中國對台軍事壓力持續升高，從共機繞台、灰色地帶施壓到大規模環台軍演，北京正逐步建立「軍事常態化壓迫」。而美軍也開始提出更具體的台海防衛構想。

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）提出的「地獄景象」（Hellscape）戰略，就是其中最值得注意的一項。其核心概念是：一旦中國武力犯台，美軍將在台海部署數以千計的無人機、無人艇與無人潛艇，將台海變成「無人化地獄」，藉此消耗共軍戰力、拖延進攻速度，並爭取盟軍介入時間。

烏俄戰爭其實早已證明，低成本、大量化、可快速補充的無人系統，正在改變現代戰爭模式。真正能形成長期嚇阻的，未必是昂貴的大型武器，而是「敵人即使開戰，也無法快速取勝」。

因此，台灣真正需要思考的問題，已不是「要不要準備戰爭」，而是如何讓中國認知到：攻台代價將高到難以承受。

而答案，可能就在「數以千計的無人機、無人艇與無人潛艇」。

台灣擁有半導體、AI與高科技供應鏈優勢，若能將這些能力轉化為無人化防衛系統，台灣不只是被保護者，更可能成為民主陣營的重要科技防線。

從魯比歐訪中到美軍「地獄景象」戰略，其實正在告訴台灣同一件事：真正能避免戰爭的，是讓敵人不敢開戰的實力！

數千架無人機就是為了讓戰爭不敢發生。

（作者為公衛學者，關注國家韌性與社會安全議題）

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