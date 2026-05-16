自由廣場》別甩老共敘事 台灣從來不是問題！

◎ 嶼明

川普相隔九年再次訪中，習近平會議上強調「台灣問題是中美關係核心」。這句話看似只是外交辭令，但其背後其實代表一套長期固定的政治敘事：中共始終試圖把台灣包裝成一個「必須被解決的問題」，並將此作為對內民族主義動員、對外地緣政治談判的重要工具。

但若回到最基本的第一原理思考，一個問題其實值得被重新提出：台灣究竟出了什麼問題？

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台灣擁有自己的政府、軍隊、司法、貨幣與完整行政系統；透過民主制度選出領導人；經濟高度發展，半導體產業更是全球供應鏈核心；人民享有言論自由、宗教自由與選舉權利。更重要的是，台灣並沒有侵略他國，也沒有試圖輸出革命與意識形態，更未以軍事力量威脅周邊國家。

若從現代國家運作的角度來看，台灣其實是一個相對穩定、成熟且具有高度文明性的社會。

真正製造問題的，反而是中國共產黨自身的政治邏輯！

中共無法接受的，並不是台灣造成了世界危機，而是台灣的存在本身，對其威權體制形成了一種深層挑戰。因為台灣證明了一件事：華人社會可以不依靠一黨專政，也能建立民主制度、維持經濟繁榮、保障社會秩序與推動科技發展。

這種存在，本身就會動搖中共長期建立的統治敘事！

因此，北京不斷透過軍機繞台、軍事威嚇、外交打壓與認知戰，把台海局勢塑造成一個「危險區域」。然而，世界逐漸看清楚：破壞現狀與製造危機的並不是台灣，而是持續升高壓力與衝突的中共。

更值得注意的是，台灣議題對中共而言，很多時候不只是民族情感問題，而是一種戰略談判籌碼。

當中國經濟成長放緩、房地產危機擴大、地方財政惡化與失業率升高時，外部衝突敘事便成為轉移內部壓力的重要方式。同時，中共也試圖透過升高台海風險，增加美國在印太戰略上的成本，藉此在科技、關稅、金融與地緣政治談判中獲取更多利益。

換句話說，中共一方面製造危機，一方面又要求國際社會對其讓步。這種模式，本質上更像是一種「利用風險進行談判」的政治操作！

但世界局勢正在改變。越來越多國家開始理解，真正的問題並不是台灣民主自由的存在，而是極權體制對自由社會的不安全感。台灣不是世界秩序的破壞者，相反地，台灣位於第一島鏈核心，是全球供應鏈的重要節點，也是亞洲民主體系的重要成員。

因此，台灣從來不是問題！

真正的問題，是一個無法接受自由存在、無法容忍不同制度並存、並持續透過權力與威嚇製造危機的威權體制。

（作者為開業建築師）

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