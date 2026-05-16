自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》別甩老共敘事 台灣從來不是問題！

2026/05/16 05:30

◎ 嶼明

川普相隔九年再次訪中，習近平會議上強調「台灣問題是中美關係核心」。這句話看似只是外交辭令，但其背後其實代表一套長期固定的政治敘事：中共始終試圖把台灣包裝成一個「必須被解決的問題」，並將此作為對內民族主義動員、對外地緣政治談判的重要工具。

但若回到最基本的第一原理思考，一個問題其實值得被重新提出：台灣究竟出了什麼問題？

台灣擁有自己的政府、軍隊、司法、貨幣與完整行政系統；透過民主制度選出領導人；經濟高度發展，半導體產業更是全球供應鏈核心；人民享有言論自由、宗教自由與選舉權利。更重要的是，台灣並沒有侵略他國，也沒有試圖輸出革命與意識形態，更未以軍事力量威脅周邊國家。

若從現代國家運作的角度來看，台灣其實是一個相對穩定、成熟且具有高度文明性的社會。

真正製造問題的，反而是中國共產黨自身的政治邏輯！

中共無法接受的，並不是台灣造成了世界危機，而是台灣的存在本身，對其威權體制形成了一種深層挑戰。因為台灣證明了一件事：華人社會可以不依靠一黨專政，也能建立民主制度、維持經濟繁榮、保障社會秩序與推動科技發展。

這種存在，本身就會動搖中共長期建立的統治敘事！

因此，北京不斷透過軍機繞台、軍事威嚇、外交打壓與認知戰，把台海局勢塑造成一個「危險區域」。然而，世界逐漸看清楚：破壞現狀與製造危機的並不是台灣，而是持續升高壓力與衝突的中共。

更值得注意的是，台灣議題對中共而言，很多時候不只是民族情感問題，而是一種戰略談判籌碼。

當中國經濟成長放緩、房地產危機擴大、地方財政惡化與失業率升高時，外部衝突敘事便成為轉移內部壓力的重要方式。同時，中共也試圖透過升高台海風險，增加美國在印太戰略上的成本，藉此在科技、關稅、金融與地緣政治談判中獲取更多利益。

換句話說，中共一方面製造危機，一方面又要求國際社會對其讓步。這種模式，本質上更像是一種「利用風險進行談判」的政治操作！

但世界局勢正在改變。越來越多國家開始理解，真正的問題並不是台灣民主自由的存在，而是極權體制對自由社會的不安全感。台灣不是世界秩序的破壞者，相反地，台灣位於第一島鏈核心，是全球供應鏈的重要節點，也是亞洲民主體系的重要成員。

因此，台灣從來不是問題！

真正的問題，是一個無法接受自由存在、無法容忍不同制度並存、並持續透過權力與威嚇製造危機的威權體制。

（作者為開業建築師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書