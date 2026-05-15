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自由廣場》台灣最需要的是林榮三這種人

2026/05/15 05:30

◎ 李壬癸

這幾天拜讀了《林榮三與台灣》，深受感動，同時也要感謝林榮三文化公益基金會免費提供紙本。以下是我讀後的一些感想。

林榮三出生於窮苦家庭，童年受到艱苦的磨練，白天都要工作，沒什麼享受，但他一點也不氣餒，晚上又上夜間中學，是一直求上進的青年。他所受的正規教育只到中學，卻成一位為很成功的企業家、政治家、慈善家、一代報人（王金平的讚語）。他擔任過立委（五年）和監委（十二年）兼副院長。

林榮三不管做什麼事，都是以極認真和負責任的態度去做，卯足勁全力以赴。有這種精神的人在台灣並不多見。從碾米廠開始到蓋房子的建築商，他一點一滴都不馬虎，例如一大早就親自跑到工地去灑水，唯恐新施工的磚牆太乾燥，要把磚塊的含水量澆足，他才放心。他蓋房子都心存：「客戶是用一輩子辛勞賺來的錢，來買我的一戶房子。我絕對不可以辜負他們。」如此用心的人主持其事，建屋的品質當然可以保證。

過去幾十年，台灣媒體都由國民政府壟斷和操縱，如中央日報、新生報、聯合報與中國時報等，很少聽到真正台灣人的心聲。雖然有過本土性的自立晚報、自立早報，但維持時間都不很長。林榮三所創辦的自由時報，在短短「五年內，從本土性的小報，躍升為台灣第一大報…台灣人能以自己的語言、觀點說出台灣真相（p.127）」，正如頭版上所寫的「台灣第一、自由第一」，它才真正代表大多數台灣人的心聲，真是太不容易了！

林榮三擔任立委和監委時，他真正為人喉舌，不像現在許多立委那樣並不為國家和人民著想，而把他們政黨的意識形態擺在國家的利益之上。今年的總預算案至今仍然不付審查，都已五月中旬了，世界上哪裡還有這種民意機構？他們一再阻擋國防軍購特別預算，但立法院院長瞭解國防軍購的迫切需要，竟然威脅要開除黨籍！如此荒唐的行徑，林榮三若還在世，也會感到很無奈了。台灣選民也要爭氣點，不要為了他們所推動的普發現金，就投票選這種人！

（作者為中央研究院院士）

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