自由廣場》捍衛教師尊嚴 北一女教評會應站出來

◎ 顏利真

關於北一女區桂芝老師近日「零軍購」、「承認台灣人就是中國人，和平就來了」等荒謬言論引發社會反彈，北一女校長室日前終於回應。

但此封內部的公開信卻讓人非常失望：避重就輕，為區開脫。指區是接受台灣「玉山網路電視台」訪問，而非中媒。然重點是其言論內容而非媒介。區在節目上接受退將張延廷訪問，宣揚其親（傾）中言論，其後被中媒央視轉載。然北一女校長卻故意「得筌忘魚」，抓住「台媒」，為區開脫，實是太羞辱台灣人的智商了。

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知法不用，自我矮化。身為教師，明明有「教師法」可用，校方卻裝作無事人，推給「教育主管機關」，說要「請示教育主管機關的法律見解」，實在令人遺憾。

該信自承「區老在節目上的發言」已「造成很大的社會輿論及學校的困擾」，那麼不該對區老師進行調查嗎？「校事會議」何在？「教評會」何在？依教師法第卅二條第一項第一款教師負有「維護校譽」之義務，又第十四條第一項第十一款：「行為違反相關法規，經學校或有關機關查證屬實，有解聘及終身不得聘任為教師之必要。」區的行為是否已破壞校譽？是否已「違反相關法規」（例如「國安法」），難道不該送教評會調查嗎？

縱使校長不主動召開會議，依教評法第七條之規定，「經全體委員二分之一以上連署召集時，校長應自受請求後五日內召集；校長不召集時，得由連署委員互推一人召集之。」所以教評委員只要有二分之一以上的連署就可促其召開（而不是任由校長那一封信就把輿論「打發」）。筆者深切地期盼北一女的教評會能站出來，捍衛教師的專業與尊嚴。

學生都是生於斯長於斯的台灣人，區桂芝卻硬要大家承認自己是中國人，還宣稱「承認這一點，和平就來了，一毛錢軍費也不用花了。」請問：台灣人是中國人嗎？這種睜眼說瞎話指鹿為馬的人堪為人師？她的言論沒有違反教師法？與敵國唱和，她的「主張」沒有違反國安法？這才是北一女須要去「請示」的。

（作者為台中市私立新民高中教評委員）

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