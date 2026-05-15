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自由廣場》棄中回台？ 期待宏國與台灣恢復邦交

2026/05/15 05:30

◎ 陳振貴

日前媒體報導「不滿中國承諾跳票 宏都拉斯總統考慮與台灣恢復邦交」，我邦交國剩下十二國，增加邦交國是國人的共同渴望。

筆者在擔任靜宜大學校長時，獲宏國首都德古西加巴總主教安德肋．羅德里格斯之邀，前往該國訪問，並獲頒宏都拉斯天主教大學榮譽教授，因此對這個問題特別關注。

宏都拉斯自一九四一年起即與我國建交，但因政黨輪替與中國拉攏，宏國在二〇二三年三月正式與我國斷交。

親台派的阿斯夫拉總統在去年競選期間即表示，如果當選將恢復與台灣的外交關係，主因是中國的經濟利益與建設承諾未能兌現，重創當地產業，如白蝦出口崩跌八十五％，加上美國政府推動宏都拉斯的轉向，減少中國在拉丁美洲的影響力，今年一月迄今，宏國尚未指派駐北京大使，而且正在審查中國的協議與「排雷」全面複查，審慎評估是否可作為與台灣恢復邦交的依據。

我國的邦交國斷交後又復交已有先例，台灣過去對宏都拉斯經貿投資挹注甚多，教育文化交流頻繁，二〇一六年在首都還建設了中華民國廣場。宏國是天主教國家，筆者參訪時，深刻瞭解除了各種農經貿援助外，台灣的大學尤其天主教大學的校長及師生如能常到宏國交流、交換，有助於強化兩國的文教實質互動關係，對維持兩國邦誼會有很大的幫助。

宏都拉斯經濟狀況基礎建設不佳，首都缺乏都市規劃，道路崎嶇不平，交通混亂，人民窮困；資產分配不均、犯罪、治安、貪腐、難民問題嚴重，亟需我國伸出援手。

由於中國的攏絡與經濟施壓，宏都拉斯目前正審慎評估是否與我國恢復邦交。政府應該排除萬難，協助宏國。希望在阿斯夫拉總統的領導下，重整外交佈局，獲得更多美國的投資與台灣的經貿合作，我們秉持Taiwan Can Help的精神，協助各友邦，更殷切期待宏都拉斯與台灣能早日恢復邦交；賴清德總統能在總統府府前廣場以軍禮歡迎宏國阿斯夫拉總統。

（作者為靜宜、嶺東、實踐大學前校長）

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