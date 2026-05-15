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自由廣場》「指盧為魯」中共制裁與承諾的髮夾彎

2026/05/15 05:30

◎ 池明

繼二〇一七年訪華後，川普再度重返中國，美中角力進入新賽局。中共檯面上雖維持戰狼姿態，卻為了外交現實，上演令人啼笑皆非的「姓名戲法」。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）因力挺人權與台灣，曾兩度遭北京制裁；如今為尋解套，中國官媒竟悄悄將其譯名從制裁名單上的盧比奧，偷換成了「魯」比奧。

這種「指盧為魯」的現代版指鹿為馬，不僅是令人捧腹的國際笑話，更是極權體制缺乏法治底線的真實寫照。難道靠著玩弄華文字典、改個音譯，就能在國內政治正確與對美外交現實中，演出髮夾彎？

在民主法治社會，制裁名單是嚴謹的法律文件；但在中共體制下，法律與制度向來只是為政治服務的橡皮圖章。不僅抗戰史可以竄改，連受制裁者的姓名都能隨意塗改、自欺欺人。

此等「說一套、做一套」的本質，國際社會絕不陌生。從當年對香港承諾五十年不變，到疫情期間高調宣傳「動態清零」後又瞬間撤防，中共一次次證明其所謂的規則與紅線，在政治彈性面前，形同廢紙。如今連國家級外交制裁都能靠「改姓」來唾面自乾，中方嘴裡的保證還有何公信力？

對台灣而言，更應嚴肅看待中共荒謬的譯名風波，中共隨時可根據政治需求朝令夕改，重新定義昨天的白紙黑字。再三印證極權者的宣示，永遠只是隨時可棄的歷史文件。

台灣內部那些至今仍迷信「九二共識」、鼓吹零軍購換和平者，若非對極權本質毫無認知的政治天真，就是無視國家安全的內鬼。唯有徹底揚棄對獨裁政權的虛幻期待，持續強化國防嚇阻韌性，才是真正的護身符。將國安寄託於極權政府的協議契約，根本是請鬼拿藥單！

編註︰中共官方先稱盧比奧，近日改為魯比奧；台灣譯名則多採魯（盧）比歐。

（作者為教師）

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