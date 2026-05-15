自由廣場》「穩定」下的新競爭／川習會後 台灣的戰略警訊

◎ 李其澤

二〇二六年五月十四日，川普與習近平在北京人民大會堂會談。表面上，這是貿易休兵與企業外交的高光時刻；但對台灣而言，峰會真正的意義不在通稿與合影，而在北京成功把中美關係重新包裝為「中美建設性戰略穩定關係」這一新框架，並把台灣問題置於框架核心！

新定位的設計極為精緻。它把「穩定」放在「競爭」之前，試圖將華府主導的「競爭管理、去風險」話語，拉回北京偏好的「穩定優先」。一旦穩定成為共同目標，北京便能以維護穩定為由，要求美國在台灣、科技管制與聯盟協調上自我約束。「建設性」三字，更把傳統侷限於核武與危機管控的「戰略穩定」擴張為合作敘事，為川普提供「美中關係進入新階段」的外交包裝。

請繼續往下閱讀...

更值得警覺的是台灣議題的前置化。習近平在會中明言，台灣問題處理好了，中美關係可保持穩定；處理不好，兩國將碰撞甚至衝突。這不是重申立場，而是把台灣變成中美關係穩定與否的條件。北京同時強調「台獨與台海和平水火不容」，把不穩定來源單向歸因於台灣。之後，若有任何文字滑動——從「不支持台獨」滑向「反對台獨」，或刪去「反對脅迫」「反對單方面改變現狀」，都會被北京視為外交戰果。中方大篇幅記錄習近平談台灣，川普卻未見對等公開表述，這種資訊不對稱本身就是警示訊號。

對台灣而言，最大的風險從來不是被美中一紙明文交易，而是被悄悄納入「穩定大局」的共同語境，成為兩方關係修復時需要被管理、降溫的對象。它以下面四種慢性形式滲透：一、語言滑動使政策彈性弱化；二、軍售延宕使嚇阻可信度受損；三、盟友疑慮使印太體系鬆動；四、「台灣被問題化」則讓國際接受台灣才是麻煩製造者的敘事。

川普式外交的本質是交易、個人關係與商業利益。當華府需要北京在伊朗、烏克蘭與供應鏈上配合，北京自會把台灣推入交換語境：你要我穩定中東，我要你在台灣問題上更「慎重」。這不必形成正式交易，只需在政策氣氛中悄悄完成。隱性交換，比明碼交易更難防禦。

真正的觀察期是在峰會後七十二小時內的白宮聲明，如何描述台灣、《台灣關係法》與六項保證是否被重申、對台軍售是否如期推進。任一指標出現偏移，都是政策語言被稀釋的徵兆！

台灣的策略必須多軌並進。對內，要以可驗證的國防改革與社會韌性，讓自我防衛從口號變成事實；對美，國會、國務院、國防部與印太司系統都需同步溝通，避免議題被少數高層交易化；對盟友，則需強化與日、菲、澳、歐的共同敘事，把台灣定位為印太安全、半導體供應鏈與民主價值的核心節點。最重要的是，台灣必須奪回「穩定」的定義權：真正破壞台海穩定的是軍事威脅、灰色地帶行動與經濟脅迫，而非台灣的民主本身。

這次川習會開啟的不是新和平，而是「穩定名義下的新競爭」。穩定不是讓台灣沉默，和平也不是讓台灣退讓；真正的台海穩定，只能建立在增強實力基礎、嚇阻可信、民主韌性與清楚反脅迫的立場之上。

（作者為彰師大副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法