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自由廣場》從「修昔底德陷阱」 看北京虛妄的承諾

2026/05/15 05:30

◎ 蕭錫惠

「川習會」中，習近平向川普提出三個問題，第一個便是：「中美能不能跨越修昔底德陷阱，開創大國關係的新典範？」

所謂「修昔底德陷阱（Thucydides Trap）」，源自古希臘歷史學家修昔底德在《伯羅奔尼撒戰爭史》中的分析。他說：「真正使戰爭不可避免的原因，是雅典勢力的崛起，以及斯巴達因此產生的恐懼。」

後世便把「新興強權崛起，既有霸權因恐懼而走向衝突」稱為「修昔底德陷阱」。

習近平重提這句話，其實是在向美傳達：中國崛起，不代表一定要與美國開戰！

但今天國際社會真正擔心的，也許早已不只是「中國變強」。而是：當一個國家愈來愈強大，卻同時讓世界愈來愈難相信它的承諾時，整個國際秩序便會開始不安。

因為比恐懼更危險的，往往是「信用崩解」！

從南海軍事化、香港「五十年不變」的快速變化、戰狼外交、經濟脅迫、到台海周邊長期軍事施壓，許多國家看到的，已不只是正常競爭。而是一種：「規則可能隨權力重新定義」的訊號。

香港經驗，也讓外界開始重新評估北京政治承諾的穩定性與可信度。這也是為什麼近年全球開始加速供應鏈重組、科技脫鉤與印太合作。

因為國際體系可容納競爭，卻難以容納不可預測性！

真正長久的強權，往往不只是軍事強國。更是「信用強國」。十九世紀的英國、二戰後的美國，都曾因制度穩定與承諾可信，而建立全球影響力。

真正的霸權，從來不只是軍力投射能力。更是讓世界願意相信其制度承諾。

今天台灣社會對中國最大的疑慮，其實也不只是飛彈與軍演。而是：如果連香港「五十年不變」的承諾都能快速變形，那麼，誰還敢完全相信北京對台灣的政治承諾？

歷史上許多強權，不是敗給敵人。而是敗給世界對其承諾的失望。

（作者為自由撰稿人）

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