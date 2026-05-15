社論》藍白正向中共自曝國軍戰力缺口

藍白雖通過軍購預算，卻擱置強化不對稱戰力的關鍵環節。所造成國防戰力缺口，必然影響整體防衛體系的完整性，同時也向中共昭示我方未能補強的軍事弱點。（圖取自國防部發言人臉書）

國民黨與民眾黨上週聯手，主導通過七八〇〇億元國防特別條例，對比行政院版的一．二五兆元，大幅刪減已逾四七〇〇億元。這不僅是國防支出的縮水，更將衝擊我們國防自主的建軍規劃。美國政府以罕見重話，直指是「對中共讓步」、「使中共得利」；美國官員亦表達失望。賴清德總統也指出，包括無人機國產與委製、國防供應鏈建立、指管與決策輔助系統、國防自主委製與台美共同研發等關鍵項目，未被完整納入。從台美雙方政府態度可見，藍白雖通過軍購預算，卻擱置強化不對稱戰力的關鍵環節。所造成國防戰力缺口，必然影響整體防衛體系的完整性，同時也向中共昭示我方未能補強的軍事弱點。藍白國會亂政，正在傷害國防，迫使國人共同承擔未來更嚴峻的安全風險。

藍白通過的七八〇〇億元，目前僅有特別條例，未來尚須通過特別預算，政府方能動支。此外，在野也於條例設下層層不合理條件，埋下軍購延宕的變數。其中，條例明定「一年一審」機制，後續預算及期程得經立院同意後，才能辦理預算籌編。這意味每年都可能遭遇審議延宕、刪減、付款銜接不順等情形。已納入七八〇〇億元中的海馬士多管火箭系統，本月底即為首期付款期限。美方已破例展延，加上該項目早有多國遞單採購，絕不可能一再延後。賴總統警示，特別條例增設預算審查關卡，「最後可能看得到、用不到」。此外，藍白另要求預算審議須先取得美方發價書，嚴苛作法均是刻意讓國防部承受「雙重壓力」，一方面須趕在美方效期內完成簽約，另一方面卻無法確定預算能否獲立法院通過。因而導致議約困難，甚至被迫放棄擬推動的軍購案。

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藍白表面聲稱支持國防，但聽其言更須觀其行。軍購案拖延逾半年，至今仍僅止於通過條例。並如外界所質疑，在野意在等待昨日登場的「川習會」，使美國對台軍售議題成為中共於談判桌的籌碼運用。即便美方有意加強台美防衛合作力道，藍白「步履蹣跚」處理軍購案的態度，正好給予北京敦促美方減少軍售的有利說詞。此外，國民黨立委馬文君說，若由其全權主導軍購條例，支持金額將為「〇」。另一位受中媒力捧、極具爭議的高中國文教師，竟稱：「我自己主張〇軍購，我們就承認台灣人就是中國人，如果承認這一點，其實和平就會到來，那我們就一毛錢軍費也不必支出。」美中交鋒之際，美方跨黨派政要、國會議員均敦促儘速批准對台新軍售，並籲發展更強勁的美台關係。我們在野陣營卻散播反軍購言論，國民黨主席鄭麗文還盼美國能同北京一起喊反台獨，完全貼合中共敘事，已然涉及策應行為。

「〇軍購」換得台海和平，無疑極為愚昧且一廂情願。我們同島一命，中共武嚇豈會區別對象。不出一毛錢和平降臨，也只剩投降一途。不過，投降主義從不會換得真正的和平。中共欲併吞台灣，並不是民族主義，而是藉此包裝以掩飾其區域擴張的野心。身處印太島鏈最前線的民主盟友早洞悉北京圖謀，日本、韓國及菲律賓等國，皆以創歷史新高的國防支出積極因應。唯獨台灣的預算被藍白拖延近半年，審議亂象仍未終結，我方形同自廢武功。相較民主國家，有如脫隊出現破口。這樣的情勢，只會引來中共軍事冒進的更多可能。而民主盟友無法坐視位處第一島鏈的關鍵樞紐被威權勢力奪取掌控，此時台海不會迎來和平，反而將點燃印太火藥庫。

台灣的生存戰略，不能模糊，唯有清晰。這次通過的軍購條例被批評為「閹割版」，還引起美國政府的負面反應。原因無他，即因此舉對台灣在自我防衛的努力，傳遞了模糊訊息。在野刪除的預算項目，無論是委製、商購或自主研發生產，已然影響我們防衛體系的建構與無人機發展。尤其藍白拒絕讓無人機等產業運用特別預算進行規模產製與穩定供應，使美方近年倡議的台海防禦「地獄景象」難以加速建立，也形同向中共暴露我方防禦弱點，因而遭譏是在發出「歡迎此時搶灘」的錯誤訊號，加上中共大量生產無人載具，讓人憂心台海是否倒轉為對我不利的「地獄景象」。藍白強推七零八落的軍購條例，賴政府必須儘速補救。兩岸軍力失衡的嚴峻考驗，七八〇〇億元絕非完整答案，我們支持包括再行提出新的國防特別條例等方案，納入關鍵戰力配置，完善國防自主規劃，這亦為藍白兩黨提供一次補考機會。

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