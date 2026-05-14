社論》竟把「假和平」講得跟真的一樣

北一女教師區桂芝日前接受中國官媒《央視》旗下新媒體「日月譚天」訪問，聲稱「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，其實和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。（圖取自日月譚天）

有人說：只要回到九二共識、同屬一中、反對台獨的共同政治基礎，兩岸和平是做得到的。另有人說：如果台灣人承認自己就是中國人，和平就來了，軍購一毛錢都不用花。兩蔣自稱中國人、反台獨，兩岸有和平嗎？國共都是中國人、反台獨，內戰不是中國人打中國人嗎？六四更令全球見證了，一場中國人殺中國人的慘劇。八十年前，蔣中正以軍事優勢「剿匪」，卻敗於毛澤東「和平」宣傳攻勢，紅藍白不要把「假和平」講得跟真的一樣！

和平，作為一種理想，當然是可欲的。不過，和平，作為一種行為，可欲或不可欲，得視條件而定。例如，二戰時期，張伯倫的綏靖主義，換來自欺的「假和平」，卻打開了希特勒更大的胃口。可見，「假和平」原本想免費享有「和平」，反而揭開了戰爭、征服的序幕。戳破、粉碎「假和平」，才是追求「真和平」的第一步。兩岸，何嘗不然。北京的「紅色和平」，不是單純的「和平」概念，他們台海的「和平」跟「統一」乃是有機連結。當然，「和平統一」之後，「被統」一方是否獲賞「和平」，並沒有保證。唯一確定的是：絕不承諾放棄使用武力。

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西藏，香港，北京完成「和平統一」，接著就是鎮壓、屠殺。道理很簡單，北京所謂的「祖國完全統一」，核心在於「領土」之兼併，「領土」上的「人民」，則隨時可以「種族滅絕」、「洗人口」。針對台灣，有一句北京用語：「留島不留人」，其內心話便在這裡。有些人，例如一份民調中的廿二﹒四％，或許自認是統派或政治絕緣體，以故「和平統一」、「一國兩制」，比照西藏、香港也無所謂。猶如當年兩蔣戒嚴，不少人與政治保持距離，所以也沒感覺戒嚴之存在，而現實上，就在無聲無息中被改變了。

經過民主化，台灣人民的權利意識回不去了。而「一黨專政」，對內加緊數位極權統治，對外擴張勢力範圍，乃是一體兩面。「被統」後，政治冷感者也許暫可苟且偷生，但親生子孫未來發現「問題在政治」，開始致力反獨裁、要求改革時，上一輩政治冷感所獲的「紅利」，馬上會轉為親生子孫的「負債」。香港，從要求「雙普選」到「被國安法」，多少年輕人抓的抓、逃的逃、死的死？那才是「躺平」的真諦！

最近，美澳智庫合作研究的分析報告「吞併之後：中國計畫如何治理台灣」指出：中國若成功拿下台灣，可能採取分階段治理，首先迅速開展全國性的鎮壓清洗政治反對派，其次是進行比香港更為徹底的制度重組，最後推動長期的心理與身分改造，迫使台灣國民認同共產中國。該報告警示：數百萬支持民進黨或台灣自主政治立場者，可能就會面臨政治權利受限、被排除於公職外等整肅境況，許多現任政治領袖都勢必將被監禁，台灣國民將遭全面監控之下，兒童甚至會被強行與家人分離，送往特殊的共產寄宿學校進行「再教育」。這絕非危言聳聽，因為事實已經、正在成為西藏、新疆、香港的真相。

主流民意會說話，「強化防衛韌性及不對稱戰力」，只是對早已咄咄逼人的中國武力威脅急起直追而已，以中國的軍事規模而言，根本談不上軍備競賽，而是以操之在我的實力確保、追求長遠的「和平」。反觀藍白之「和平」論述，基本點竟是「不要抗中要和平」，「相信習近平」、「放棄台獨主張」、「承認同屬一中」，「和平」禮物就會從天上掉下來。這不是笨，而是壞。

有些「黃復興」，服役反共、退伍舔中，他們主導國民黨，出個鄭麗文也不奇怪。一路下來，藍白紅三色一體，「打殘」台灣強化國防，一是想令更多國人產生失敗主義心態，只求在歲月靜好之中被溫水煮青蛙。二是想令美日等盟友懷疑台灣人的自衛決心：如果你們沒有決心捍衛台灣，我們的孩子何必為你們上戰場？三是台灣自我弱化防衛實力，以致「武統」更容易執行，習近平會更想放手賭一把！

且以小人之心度小人之腹。藍白國會舉手部隊，或明或暗的北京協力者，也許幻想有功於統一大業，可以安享「愛國者治台」的榮華富貴。這種小確信的期待，千萬不要忘了共產黨想的不一樣。一九四九年，國民黨投降部隊，原來以為「和平解放」沒事了，結果還不是被送去抗美援朝當砲灰！不妨說，賣了台灣等於賣了自己。「黑五類」，時候到了，自然有報。「留島不留人」，一如中國飛彈，不會只打台獨分子。

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