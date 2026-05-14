新聞線上》民進黨還能打仗嗎？

前有傅崐萁和黃國昌「毀憲亂政」，拆解權力分立憲政架構，後有鄭麗文和黃國昌「十面埋伏」，意圖狙殺這個本土政權，局勢之險惡，令人憂心如焚。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨鄭麗文和民眾黨黃國昌兩位黨魁聯手，在立法院通過「附帶條件」上限七千八百億元的國防特別預算，等同砍掉院版四千七百億元，打了六折又強設「路障」，不讓賴清德自由通行。連保護台灣七十多年的美國都認為事態嚴重，民進黨政府卻給人無關痛癢的感覺。台灣人早認為，能征善戰的民進黨變了，變得含糊，變得軟弱。

兩年前賴清德驚險當選總統，民進黨取得第三個執政任期，選民也給了在野黨國會六成席次。國會結構告訴民進黨，蔡英文政府完全執政的時代結束了，「不能天天過年」。賴政府必須臨淵履薄推動施政，強化政府團隊素質，視議題在政黨間合縱連橫，因為稍有不慎，就可能翻船，尤其要避免在民進黨內已經逐漸成形的傲慢自大習性，這是選民最「討厭民進黨」的關鍵。

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不容諱言，賴政府仍殘留「完全執政」心態，行政院不僅態度反覆處理政務，遇到在野黨猛烈攻擊，經常反應慢半拍，甚至不知道問題出在哪裡；政府疏於與群眾對話，和公民團體若即若離，未能改善與傳播媒體的關係，和在野黨的交流更是流於空談。蔡英文八年推動年金改革，付出痛苦代價，但也贏得台灣社會的全力支持，推動婚姻平權、產業升級、國防自主等政策，取得了新生世代和產業界的共鳴。賴政府面對的現況則是，前有傅崐萁和黃國昌「毀憲亂政」，拆解權力分立憲政架構，後有鄭麗文和黃國昌「十面埋伏」，意圖狙殺這個本土政權，局勢之險惡，令人憂心如焚。

更為險峻的是，中共對台脅迫的手段更加殘暴，心理戰、法律戰和輿論戰，三箭齊發，飽和攻擊，對台宗教、學術、社會全面滲透，對各級民代各個擊破，層出不窮的共諜案，是非不分的輿論戰，天天襲擊台灣。面對險局，政府的因應對策足夠嗎？知道弱點在哪裡嗎？強化台灣文化認同的同時，不要忘了台灣是保留中華文化最完整的國度，為什麼會放任一個「批孔揚秦」、搞「文化大革命」的中共拿著中華文化對台灣說三道四？台灣具有豐沛的多元文化底蘊，這是強化國防戰備之外，很有力的武器。

台灣經濟成長率和股市市值均創新高，賴政府的穩健政策受到肯定。但經濟成長率和股市飆高，造成財富失衡和產業傾斜，分配問題更是衝擊社會結構，政府不要光會得意地張揚成長的數據，要儘快未雨綢繆新生的問題。迫在眉睫的是，民進黨要同時迎戰外敵和內賊，面對二〇二六和二〇二八兩場大選，要穩住本土政權，一定要說出人民想聽，而且聽得懂的話，不要自我感覺良好，冷冰冰的數字，那是連馬英九都不想再聽的東西。聽百姓的心聲，說百姓的話，以前的民進黨都會，那些人也都還在，為什麼現在的民進黨失去了以前的論戰能力？

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