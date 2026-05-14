自由廣場》伯洋vs.萬安 自由象徵與威權餘暉的對壘

◎ 黃清龍

沈伯洋被中國通緝，讓他已不同於一般政治人物，而成為「自由反抗極權」的象徵。此時由他對上代表威權餘暉的蔣萬安，北京的恐嚇就成了民主的助燃劑，讓台北有機會「伯洋（勃揚）」，「蔣」萬安則要當心變成「講晚安」。

當前兩岸局勢緊繃，政治人物的背景絕不僅是個人的身分描述，更已成為某種意識形態的圖騰。

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沈伯洋的「被通緝」，是一份沉重卻也極其耀眼的榮譽勳章。對於一個信奉普世價值、致力於防範資訊戰與認知作戰的倡議者而言，北京的恐嚇手段，無論是經濟制裁或是法律通緝，都恰恰證明其工作的有效性與威脅性。

當沈伯洋的身分被定位為「極權敵手」，所代表的就是一種捍衛家園、不畏強權的精神力量。這種力量若落實到地方政治，尤其是作為首都的台北市，將產生一種「伯洋」效應。

「伯洋」效應在此不單是名字的諧音轉化，更是指一種公民意識的覺醒與挺立。它象徵著台北這座城市，在面對外部武力威脅與內部統戰滲透時，能夠展現出昂首挺胸的民主韌性，重拾作為自由堡壘的尊嚴。

反觀蔣萬安，長期以來，他的政治資本深受其「蔣家後代」身分庇蔭，然而這份血統紅利始終伴隨著「姓氏不明」的質疑與爭議。這種身分的曖昧，折射出他在面對兩岸議題時的游移。

如果沈伯洋代表的是清晨的覺醒與挺立，蔣萬安持續在兩岸路線上親中，甚至被北京的統戰敘事所收編，他的政治風格就一步步走向「講晚安」的境地。「晚安」象徵著權力的黃昏，是一種因循守舊、不敢面對真實威脅的沉睡狀態。當北京的威脅已然常態化，一個市長若僅能以模稜兩可的詞彙「講」些安撫性的門面話，缺乏捍衛民主價值的骨氣，其政治生命將逐漸失去活力，最終在民主浪潮的洗禮下，向時代交出謝幕的晚安。

兩者的對壘，不僅是兩個人的較量，更是台灣社會兩種生存路徑的對撞。一方是透過強化社會韌性、拆解極權戰術來贏得尊嚴；另一方則是試圖在血統的光環與強權的陰影間，尋求某種危險的妥協。

沈伯洋的存在，提醒了台北市民：自由並非理所當然，需要勇氣來支撐。他的參選給了台北一個契機，讓這座城市有機會從兩岸權貴交流的迷夢中驚醒，重新定位其在國際民主陣營中的角色。

蔣萬安不敢面對血統爭議，若繼續沉溺於昔日的威權餘暉，或在強權威脅下選擇噤聲與妥協，那麼終將變成無聲的「晚安」，消逝於歷史的長河中。

（作者是信民協會創會理事長）

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