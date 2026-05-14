自由廣場》當護理不再只是燃燒自己 三班護病比入法的遲來正義

◎ 劉哲廷

當總統賴清德宣布三班護病比將提前至一一六年五月廿日分階段實施時，這不只是醫療政策的修正，也不只是護理界多年抗爭後的技術性成果，而是國家終於承認：照護者本身，也是需要被照護的人。

過去台灣社會談論護理，總喜歡使用「白衣天使」這類溫柔而高尚的詞彙。但這種語言其實也隱藏了某種危險。當一個職業被過度神聖化，人們便容易忽略她們也是勞工，也會疲憊，也有身體極限。於是，加班被合理化，人力短缺被常態化，情緒勞動被默認為專業的一部分。疫情期間，我們一度在社群媒體上高喊「謝謝醫護」，可是等疫情逐漸退去，許多人離開了臨床現場，護理崩潰卻仍在持續。

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真正的問題從來不是護理師缺乏使命感，而是這個體制長期依賴他們的使命感來填補制度漏洞。

三班護病比入法的重要性，就在於它首次把「不能再讓護理師無限燃燒」這件事，從道德呼籲提升到法律層次。因為護病比從來不只是護理師的權益問題，它同時也是病人的安全問題。一名護理師同時照顧過多病患時，最終被壓縮的不只是她的睡眠與情緒，而是病人被觀察、被回應、被即時處置的機會。

許多台灣人對醫療體系仍有一種「便利商店式」想像，深夜掛急診、快速取得病床、高密度醫療服務、低廉價格。然而，這套高效率神話背後，長年依靠的是醫護人員過度勞動。當社會習慣了「便宜又快速」的醫療，也意味著某些人的青春、家庭與健康，被默默透支。

當然，護病比入法並非終點。台灣仍然面臨區域醫療失衡、大醫院虹吸、護理教育與臨床脫節等問題。偏鄉與急重症科別的人力缺口，也不會因一紙法律立刻消失。甚至可以預見，未來部分醫院將面臨成本壓力與病床調整，社會也可能開始感受到「等待變久了」。

真正文明的國家，不是讓醫護撐到倒下，而是讓他們能夠長久地留在現場。

賴總統提到「投資護理即是投資生命」，這句話之所以重要，是因為它重新指出了公共醫療的本質。醫療不是純市場競爭，也不是單純成本計算，而是一種社會如何對待脆弱者的倫理。每個人都可能在某一天成為病床上的人，而那時候，我們期待的從來不只是藥物與儀器，而是一個沒有被過勞摧毀的護理師，還有力氣看見我們的痛苦。

（作者是詩人、自由工作者）

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