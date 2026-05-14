自由廣場》等人力補足才實施 護病比永遠無法落實

◎ 張淨依

實施護病比沒有緩衝期，是否真的會引發關床潮？護病比是要先等到人力補足才實施？還是先實施讓人力回流？且看筆者分析如下：

醫界最近頻頻以「人力不足」、「恐引發關床潮」為由，主張應延後實施，甚至要求再給兩年以上緩衝期。然而，若冷靜檢視其論述邏輯，不難發現問題核心其實非常清楚，究竟是因為沒有實施護病比，才導致人力流失？還是因為人力不足，所以不能實施護病比？答案不言而喻。

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事實上，護理人員會離開臨床，是因為長期高工時、高壓力的工作環境，若制度不改，過勞不止，人力自然持續流失，等人力補足再實施護病比，本質上根本是倒果為因，因為沒有護病比，所以護理過勞；因為過勞，所以人力流失；人力越流失，醫院再以「缺人」為理由反對實施護病比，如此惡性循環下，護病比永遠無法落地，護理人力也永遠無法補足。

國際經驗其實早已證明方向。澳洲部分州政府自二〇〇〇年起推動護病比入法後，護理離職率下降、病人死亡率降低，護理職業吸引力也同步提升；美國加州於二〇〇四年實施強制護病比後，同樣改善護理留任與病人安全，其共同邏輯都不是「等人補齊才改革」，而是「先建立安全標準，人才才願意留下」。

此外，引發「關床潮」也被過度渲染，真正導致關床的，是長期低人力、高消耗的經營模式早已逼近極限，如今護病比只是把原本被隱藏的人力黑洞正式揭開而已。

護病比本質上，是保障病人安全與護理勞動條件的最低安全標準，其地位類似《勞基法》的工時上限，不是醫院景氣好時才適用的福利措施，更不是經營狀況許可後，才決定是否遵守的行政建議，而是醫療安全的基本底線。

（作者是法務人員）

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