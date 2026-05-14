自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川普訪中 台海輕鬆

2026/05/14 05:30

◎ 方復權

美國總統川普十三日飛抵中國，展開三天兩夜、第二次的國是訪問。儘管國際媒體與學者專家對「川習會」的談論內容多加揣測，但筆者認為台海議題「輕舟已過萬重山」，證據相當耐人尋味，關鍵在於同行的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。

魯比歐是古巴裔美國人，政治立場強烈反對共產主義。他過去擔任聯邦參議員期間，除了發言力挺台灣之外，長期在人權、香港與新疆議題上猛批北京，甚至針對中國被控強迫勞動維吾爾族等穆斯林少數民族，主導國會立法，對中國祭出廣泛制裁。是以，中國曾兩度反制魯比歐，禁止他入境，當時中方對魯比歐的譯音為「盧比奧」。

有趣的是，川普去年一月提名魯比歐出任國務卿前夕，中國政府與官媒悄悄地將「盧比奧」的譯音改為「魯比奧」，顯然是老早為今日的尷尬找了台階下，還在官方新聞表示「歡迎魯比奧」。套句中文玩笑話叫「事情可大可小」。

魯比歐去年曾公開表示，川普政府不會為了與中國達成貿易協議，就拿台灣的未來作為談判籌碼。筆者相信這番話，畢竟中國十四億人口，乃是出口導向的經濟體。二〇二五年美國仍是中國最大的單一貿易國，雙邊貿易額為五五九七億美元，中國對美出口四二〇〇億美元，自美進口一三九七億美元，順差達二八〇三億美元。

川普此次訪中，主要目的應該是為了美國的利益，化身為「美國貨」的超級推銷員，順便鞏固川、習兩人的關係，不讓「在我任內習近平不會對台動武」這句話，在卸任前產生變化。

（作者從事國際貿易）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書