自由廣場》川普訪中 台海輕鬆

◎ 方復權

美國總統川普十三日飛抵中國，展開三天兩夜、第二次的國是訪問。儘管國際媒體與學者專家對「川習會」的談論內容多加揣測，但筆者認為台海議題「輕舟已過萬重山」，證據相當耐人尋味，關鍵在於同行的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。

魯比歐是古巴裔美國人，政治立場強烈反對共產主義。他過去擔任聯邦參議員期間，除了發言力挺台灣之外，長期在人權、香港與新疆議題上猛批北京，甚至針對中國被控強迫勞動維吾爾族等穆斯林少數民族，主導國會立法，對中國祭出廣泛制裁。是以，中國曾兩度反制魯比歐，禁止他入境，當時中方對魯比歐的譯音為「盧比奧」。

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有趣的是，川普去年一月提名魯比歐出任國務卿前夕，中國政府與官媒悄悄地將「盧比奧」的譯音改為「魯比奧」，顯然是老早為今日的尷尬找了台階下，還在官方新聞表示「歡迎魯比奧」。套句中文玩笑話叫「事情可大可小」。

魯比歐去年曾公開表示，川普政府不會為了與中國達成貿易協議，就拿台灣的未來作為談判籌碼。筆者相信這番話，畢竟中國十四億人口，乃是出口導向的經濟體。二〇二五年美國仍是中國最大的單一貿易國，雙邊貿易額為五五九七億美元，中國對美出口四二〇〇億美元，自美進口一三九七億美元，順差達二八〇三億美元。

川普此次訪中，主要目的應該是為了美國的利益，化身為「美國貨」的超級推銷員，順便鞏固川、習兩人的關係，不讓「在我任內習近平不會對台動武」這句話，在卸任前產生變化。

（作者從事國際貿易）

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