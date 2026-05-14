自由廣場》如果為了怕中國武力犯台 就先跪…

◎ 賴欣陽

近來由於對美軍購案延宕，看到一些主張台灣入中便不必軍購的說法。這些當然都是親中的意識型態作祟，催動少數台灣人心中難以割斷的「中國結」發酵。但是，看看中國怎麼對香港、西藏、新疆，就可以明白在中國統治底下，台灣人會過什麼樣的日子。屆時，台灣人面臨的，可能是比戒嚴時期更恐怖的統治。

目前台灣的社會上，中國紅統的言論蔓延，還試圖透過藍白及人民對民進黨的失望與恨意，影響政府的運作，實在令人憂心。

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台灣一般民眾實在應該了解，目前以美國為首建構的印太安全架構，目的就是在防堵中國。任何人如果在政治上親中或入中，那便是美國的敵對勢力。而美國總統川普如何對付委內瑞拉和對伊朗，我們都看在眼裡。你可能以為中國很厲害、武器很先進，一遇實戰，委瑞內拉和伊朗那些採購自中國的軍武都發揮不了作用。一旦台灣入中，就是以美國為敵，更自外於民主自由國家。

另外，經濟與中國綁定，也被限制在中國的戰略框架。當前與全球貿易合作發展的榮景便不能持續。藍白的路線已砍掉台灣發展高階軍用無人機的可能，記得前幾年疫情，藍黨更極力阻礙，唱衰高端疫苗，還力圖引進中國疫苗。更不要說之前搞掉了多少台灣可以發展出來的產業。尚未入中即如此，入中之後，經濟發展的自由空間將更狹窄。

當前的台灣，應該是憑著自己的優勢和條件，盡可能結合強大的盟友，一起抵抗中國的威脅。此之不圖，而務入中；那無異是要讓二戰時，美國飛機來台轟炸的場景再現嗎？當然這次來的，可能是軍用無人機了，希望那些相信中共所宣傳「中華民族偉大復興」的台灣人醒醒吧！

（作者是大學兼任助理教授）

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