自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從黃仁勳登上空軍一號 看台灣與美中AI競合

2026/05/14 05:30

◎ 廖明輝

黃仁勳登上空軍一號隨川普訪中，象徵意義遠大於一位企業領袖臨時加入代表團。這已不是輝達晶片能不能賣中國的單一商業問題，而是美中把AI推上戰略談判桌訊號。AI已不是搜尋、聊天、繪圖的軟體競賽，而是算力、先進製程、資料、能源、人才與軍事安全的總體國力競爭。

川習會若觸及AI，表面上可能談模型失控、自主武器、網路攻擊、生物風險與安全護欄；實質上必然繞不開晶片出口管制與算力封鎖。美國希望以輝達GPU、電子設計自動化EDA軟體、半導體設備與先進封裝維持技術高牆圍堵中國；中國則企圖以國產替代、人才內循環與龐大市場突破封鎖。所謂「合作」不會取消競爭；所謂「對話」也不代表信任。只是兩個AI超級大國承認沒有最低限度的危機管控，失控的技術擴散將反噬所有人類。

我們必須看懂美中AI競合的核心節點正是台灣。沒有台灣的先進製程、先進封裝、伺服器供應鏈與電子製造能力，全球AI熱潮不可能高速運轉。台積電不只是企業，更是民主陣營科技安全的關鍵基礎設施。黃仁勳出現在川普身旁，提醒台灣在AI時代的外交，不再只是由職業外交官書寫，也由半導體晶圓、GPU晶片、封裝產能與資料中心用電的所有生態系成員來共同決定。若美中在峰會後建立AI安全對話，台灣短期也許受惠於風險降溫，但若大國談判把台灣視為供應鏈籌碼而非治理主體，台灣就可能被動承受新規則。若美國放寬部分出口以換取中國承諾，台灣企業必須面對更複雜合規風險；若美國進一步收緊管制，台灣會承受中國更大經濟與灰色地帶壓力。無論鬆或緊，台灣都不能只問訂單在哪裡，更要問在AI時代的制度防線在哪裡。

台灣對AI與半導體的全球布局必須升級。先進製程不能空洞化，海外設廠可分散地緣風險，卻不能讓研發、人才與供應鏈決策中心外移。二奈米以下的埃米製程、先進封裝、矽光子、高頻寬記憶體整合、AI伺服器散熱與電力韌性，應被視為國安層級產業政策。政府更要積極協助廠商確保水電、資安、人才、土地與法規同步到位。更重要的是台灣要提出自己的AI安全治理。面對深偽、網攻、模型竊取與供應鏈滲透，主權AI不只是做出繁體中文模型，而是有能力驗證模型、稽核資料、保護晶片設計與半導體生產製程。半導體、雲端、金融、醫療、電信與政府應建立合法AI威脅情資共享機制，讓企業敢於聯防，同時嚴禁藉安全之名交換價格、市場與客戶資訊。

川習會若談AI，台灣不必天真期待美中和解，也不必恐慌於大國交易。台灣真正該做的是把半導體優勢轉化為AI規則發言權，把製造能力轉化為安全治理能力。下一階段的國力競爭，不只是誰擁有埃米製程，而是誰能在地緣政治風暴中保護技術、資料與社會信任。空軍一號上的黃仁勳，正提醒台灣，我們不是旁觀者，而是在重建AI世界秩序的現場。

（作者是工業管理博士，前荷蘭外商廠長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書