自由廣場》從黃仁勳登上空軍一號 看台灣與美中AI競合

◎ 廖明輝

黃仁勳登上空軍一號隨川普訪中，象徵意義遠大於一位企業領袖臨時加入代表團。這已不是輝達晶片能不能賣中國的單一商業問題，而是美中把AI推上戰略談判桌訊號。AI已不是搜尋、聊天、繪圖的軟體競賽，而是算力、先進製程、資料、能源、人才與軍事安全的總體國力競爭。

川習會若觸及AI，表面上可能談模型失控、自主武器、網路攻擊、生物風險與安全護欄；實質上必然繞不開晶片出口管制與算力封鎖。美國希望以輝達GPU、電子設計自動化EDA軟體、半導體設備與先進封裝維持技術高牆圍堵中國；中國則企圖以國產替代、人才內循環與龐大市場突破封鎖。所謂「合作」不會取消競爭；所謂「對話」也不代表信任。只是兩個AI超級大國承認沒有最低限度的危機管控，失控的技術擴散將反噬所有人類。

請繼續往下閱讀...

我們必須看懂美中AI競合的核心節點正是台灣。沒有台灣的先進製程、先進封裝、伺服器供應鏈與電子製造能力，全球AI熱潮不可能高速運轉。台積電不只是企業，更是民主陣營科技安全的關鍵基礎設施。黃仁勳出現在川普身旁，提醒台灣在AI時代的外交，不再只是由職業外交官書寫，也由半導體晶圓、GPU晶片、封裝產能與資料中心用電的所有生態系成員來共同決定。若美中在峰會後建立AI安全對話，台灣短期也許受惠於風險降溫，但若大國談判把台灣視為供應鏈籌碼而非治理主體，台灣就可能被動承受新規則。若美國放寬部分出口以換取中國承諾，台灣企業必須面對更複雜合規風險；若美國進一步收緊管制，台灣會承受中國更大經濟與灰色地帶壓力。無論鬆或緊，台灣都不能只問訂單在哪裡，更要問在AI時代的制度防線在哪裡。

台灣對AI與半導體的全球布局必須升級。先進製程不能空洞化，海外設廠可分散地緣風險，卻不能讓研發、人才與供應鏈決策中心外移。二奈米以下的埃米製程、先進封裝、矽光子、高頻寬記憶體整合、AI伺服器散熱與電力韌性，應被視為國安層級產業政策。政府更要積極協助廠商確保水電、資安、人才、土地與法規同步到位。更重要的是台灣要提出自己的AI安全治理。面對深偽、網攻、模型竊取與供應鏈滲透，主權AI不只是做出繁體中文模型，而是有能力驗證模型、稽核資料、保護晶片設計與半導體生產製程。半導體、雲端、金融、醫療、電信與政府應建立合法AI威脅情資共享機制，讓企業敢於聯防，同時嚴禁藉安全之名交換價格、市場與客戶資訊。

川習會若談AI，台灣不必天真期待美中和解，也不必恐慌於大國交易。台灣真正該做的是把半導體優勢轉化為AI規則發言權，把製造能力轉化為安全治理能力。下一階段的國力競爭，不只是誰擁有埃米製程，而是誰能在地緣政治風暴中保護技術、資料與社會信任。空軍一號上的黃仁勳，正提醒台灣，我們不是旁觀者，而是在重建AI世界秩序的現場。

（作者是工業管理博士，前荷蘭外商廠長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法