自由廣場》﹙鏗鏘集﹚ 南韓北朝兩國論 東亞開啟新歷史

◎ 李敏勇

二戰後的世界，戰敗國被處分，德國被分為西德的聯邦德國，以及東德的民主德國，日本放棄對台灣及澎湖群島的殖民地。許多原被殖民地紛紛獨立，一些曾有左右獨立運動的國家在獨立後發生內戰。世界的第二波民主化並不平靜：德國、越南、朝鮮是例子，走向自由資本主義或專制社會主義的紛爭甚至內戰。

一九五〇年代到一九七〇年代的越南戰爭，北越發兵南越，美國捲入戰局。後來，北越統一了南越。但越南後來的經濟發展也走資化，也與美國有正常國交。德國的統一是民主德國（東德）經公民投票併入聯邦德國（西德）。一般以南北韓稱之的大韓民國和朝鮮民主主義人民共和國在東北亞對峙，緊張關係不斷，形成美國和俄、中的對峙前線。二戰後的世界不平靜，原因在自由資本主義和專制社會主義的對抗。

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南韓北朝的對立似因朝鮮民主主義人民共和國金正恩發表新版憲法，放棄原來的統一論，將大韓民國和朝鮮民主主義人民共和國「兩國論」法制化，宣佈南韓、北朝不再是「敵對的兩個國家關係」，似已走向正常國家化之路。中國與台灣是否也可以借鏡，各自走向正常化國家？

台灣並未在二戰後從日本殖民地獨立，而是在祖國的迷惘和亞洲第一個民主共和國的迷障選擇回歸中華民國，幾年後就捲入國共兩個中國的紛爭。沒有選擇獨立的台灣除了長期被戒嚴統治宰制，更隨中華民國失去了在聯合國的會員國條件。民主化形成後中國國民黨從脅迫反共轉而脅迫投共，形同台灣的危機與亂源。

台灣與中國，現在分別以中華民國與中華人民共和國為名。但因中華民國和中華人民共和國有混淆的中國令名，中華民國台灣或應以台灣正名。徹底解決國共鬥爭的歷史情結，正視中華人民共和國在南京設置的「中華民國／公元一九一二─一九四九年／建都南京」碑銘。中華民國在台灣的歷史就含納在台灣吧！或奉還「中華民國」國名給承續的中華人民共和國！

中華人民共和國是一個大國，無須強要台灣。發展經濟以及民主化比起武力攻台重要得多了，曾經被列強欺凌的中國不要重蹈列強的覆轍，才稱得上禮義之邦。以光復論宰制台灣的中國國民黨在台灣民主化之後，轉而乞附中國共產黨，想要戴罪立功，尋求中國共產黨征伐台灣，若中國附和，只會形成台灣人對中國的怨尤與憤懣。台灣人已自行經由民主運動解放了台灣。中國應正視這樣的歷史。

台灣與中國就各自朝向正常化國家發展吧！大韓民國和朝鮮人民民主主義共和國的兩國論若實現，具有進步性，值得借鏡。或尚未真正解除敵對風險，但已開啟新契機。台灣與中華人民共和國的兩國論若形成，更是世界大事，會讓中國得到掌聲，也會讓台灣人民對中國一新觀感。

（作者是詩人）

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