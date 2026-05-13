自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》出版自由與跨境風險 富察案帶來的課題

2026/05/13 05:30

◎ 再米

八旗文化總編輯李延賀（筆名富察）傳將在本月出獄，台灣社會盼他平安返台，但這不等於他已能自由回家。依目前報導，他遭中國以「煽動分裂國家罪」判刑三年，另有剝奪政治權利一年；附加刑涉及限制出境，主刑期滿也未必代表人已真正自由。

富察案最值得台灣注意的，是出版工作在中國可能變成刑事風險。一本中共不願面對的書、一段不符官方敘事的歷史、一場文化活動，在台灣可以公開討論，也可以被批評；一旦進入中國管轄範圍，出版者本人卻可能被起訴、判刑，甚至難以離開中國。赴中探親、處理戶籍、洽談出版或參與文化活動，對台灣人都可能牽涉人身安全。

陸委會表示掌握進度並協助家屬，這項工作必須持續；但政府也應列出更具體的赴中高風險情境。出版人、學者、媒體工作者與公民團體成員，出發前應知道哪些文章、書籍、演講或組織往來可能被中方拿來指控危害國安；一旦人失聯、被約談或被留在中國，家屬也應立即知道可以找哪個窗口、準備哪些資料、如何請求協助。

此案也提醒台灣出版界，顧及作者與編輯安全很重要，但不能讓北京還沒出手，台灣的書架就先空出位置。那些記錄中共歷史陰影、受迫害者與異議者的書，仍應在台灣出版，也應讓讀者自由判斷。若出版社開始避開相關題材，中國的審查效果就已在台灣發生。

中國把富察案包裝成刑案，台灣不能只接受這套說法。中國若讓一名已取得台灣身分的出版人服滿主刑後仍難以返台，就是讓刑滿後的自由繼續打折，也讓其他往返中國的台灣人看見同樣風險。台灣不能等下一個出版人、學者或記者失聯後，才倉促找人、找律師、找政府求助。

富察若平安返台，政府仍應把哪些人容易出事、出事後找誰，清楚寫給社會知道；若他因附加刑而無法離境，北京就必須說明，主刑已滿的人為何仍不能回台。若一本書會被中國拿來治罪，台灣不能讓出版自由與往返中國的台灣人安全，只留給家屬到處求援。

（作者是退休人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書