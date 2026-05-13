自由廣場》出版自由與跨境風險 富察案帶來的課題

◎ 再米

八旗文化總編輯李延賀（筆名富察）傳將在本月出獄，台灣社會盼他平安返台，但這不等於他已能自由回家。依目前報導，他遭中國以「煽動分裂國家罪」判刑三年，另有剝奪政治權利一年；附加刑涉及限制出境，主刑期滿也未必代表人已真正自由。

富察案最值得台灣注意的，是出版工作在中國可能變成刑事風險。一本中共不願面對的書、一段不符官方敘事的歷史、一場文化活動，在台灣可以公開討論，也可以被批評；一旦進入中國管轄範圍，出版者本人卻可能被起訴、判刑，甚至難以離開中國。赴中探親、處理戶籍、洽談出版或參與文化活動，對台灣人都可能牽涉人身安全。

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陸委會表示掌握進度並協助家屬，這項工作必須持續；但政府也應列出更具體的赴中高風險情境。出版人、學者、媒體工作者與公民團體成員，出發前應知道哪些文章、書籍、演講或組織往來可能被中方拿來指控危害國安；一旦人失聯、被約談或被留在中國，家屬也應立即知道可以找哪個窗口、準備哪些資料、如何請求協助。

此案也提醒台灣出版界，顧及作者與編輯安全很重要，但不能讓北京還沒出手，台灣的書架就先空出位置。那些記錄中共歷史陰影、受迫害者與異議者的書，仍應在台灣出版，也應讓讀者自由判斷。若出版社開始避開相關題材，中國的審查效果就已在台灣發生。

中國把富察案包裝成刑案，台灣不能只接受這套說法。中國若讓一名已取得台灣身分的出版人服滿主刑後仍難以返台，就是讓刑滿後的自由繼續打折，也讓其他往返中國的台灣人看見同樣風險。台灣不能等下一個出版人、學者或記者失聯後，才倉促找人、找律師、找政府求助。

富察若平安返台，政府仍應把哪些人容易出事、出事後找誰，清楚寫給社會知道；若他因附加刑而無法離境，北京就必須說明，主刑已滿的人為何仍不能回台。若一本書會被中國拿來治罪，台灣不能讓出版自由與往返中國的台灣人安全，只留給家屬到處求援。

（作者是退休人員）

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