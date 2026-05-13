自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》診療室變監視空間 醫療隱私法待補強

2026/05/13 05:30

◎ 吳景欽

著名醫美診所愛爾麗，被發現煙霧偵測器內藏針孔攝影機，負責人因涉及竊錄等罪，已遭羈押禁見。而從此事件，也凸顯出現行對於醫療處所裝設攝影機的規範，亟待法律明確化。

根據刑法第三一九條之一第一項，未經他人同意，無故以照相、錄影或其他科技方法攝錄其有關身體性隱私部位者，可處三年以下有期徒刑，惟此罪屬告訴乃論，必須有被害人提起告訴，才能促使檢察官為訴追。又依個資法第二條第一款，自然人的病歷、醫療等，乃屬個人隱私，依個資法第四十一條，無故為此等個資之蒐集，可處五年以下有期徒刑，且屬非告訴乃論，毋庸被害人提起告訴，檢察官就應主動訴追。尤其若竊錄的對象為十八歲以下者，依據兒少性剝削防制條例第卅六條第一項，更屬一到七年有期徒刑之重罪。

惟有關違反個資的刑罰，法條均明定「無故」二字，即針對診所以針孔拍攝患者之行為，若有法律上的正當理由，仍可免除刑責。至於理由是否正當，主要必須衡量侵害手段與保障法益間，是否具有適當、必要與比例性。

以醫美診所裝設針孔攝影機來說，即用於發生糾紛時作為訴訟證據。惟如此做法，似在保護病人之權益，卻有更多在保護自我，即防禦性醫療之目的在。尤其在未事先告知下，患者的身體及健康隱私被完全剝奪，一旦事件爆發，除當事人必須承受此等影像是否已外洩之精神壓力外，大眾對醫美診所與醫事人員的信任基礎將因此瓦解。故以維護客戶權益當做阻卻犯罪成立之正當化理由，顯站不住腳。

醫療處所，屬不特定或多數人可共見共聞的公然空間，但只要進入診療室、開刀室及病房，就屬於病人隱私的範圍，且拍攝並非屬醫療行為，若要裝設攝影機，必得對病人或家屬事前告知且得其同意。惟因醫療處所的特殊性，於公共與隱私空間，仍存有一定的模糊性，因此現行僅由衛福部所頒布的醫療隱私規範指引，除過於空泛外，更因欠缺法律授權，而不具有法律效力。故立法者，實應於醫療法為原則性規範，再授權由衛福部訂定具體的行政命令，以讓醫療處所有所依循。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書