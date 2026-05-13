自由廣場》診療室變監視空間 醫療隱私法待補強

◎ 吳景欽

著名醫美診所愛爾麗，被發現煙霧偵測器內藏針孔攝影機，負責人因涉及竊錄等罪，已遭羈押禁見。而從此事件，也凸顯出現行對於醫療處所裝設攝影機的規範，亟待法律明確化。

根據刑法第三一九條之一第一項，未經他人同意，無故以照相、錄影或其他科技方法攝錄其有關身體性隱私部位者，可處三年以下有期徒刑，惟此罪屬告訴乃論，必須有被害人提起告訴，才能促使檢察官為訴追。又依個資法第二條第一款，自然人的病歷、醫療等，乃屬個人隱私，依個資法第四十一條，無故為此等個資之蒐集，可處五年以下有期徒刑，且屬非告訴乃論，毋庸被害人提起告訴，檢察官就應主動訴追。尤其若竊錄的對象為十八歲以下者，依據兒少性剝削防制條例第卅六條第一項，更屬一到七年有期徒刑之重罪。

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惟有關違反個資的刑罰，法條均明定「無故」二字，即針對診所以針孔拍攝患者之行為，若有法律上的正當理由，仍可免除刑責。至於理由是否正當，主要必須衡量侵害手段與保障法益間，是否具有適當、必要與比例性。

以醫美診所裝設針孔攝影機來說，即用於發生糾紛時作為訴訟證據。惟如此做法，似在保護病人之權益，卻有更多在保護自我，即防禦性醫療之目的在。尤其在未事先告知下，患者的身體及健康隱私被完全剝奪，一旦事件爆發，除當事人必須承受此等影像是否已外洩之精神壓力外，大眾對醫美診所與醫事人員的信任基礎將因此瓦解。故以維護客戶權益當做阻卻犯罪成立之正當化理由，顯站不住腳。

醫療處所，屬不特定或多數人可共見共聞的公然空間，但只要進入診療室、開刀室及病房，就屬於病人隱私的範圍，且拍攝並非屬醫療行為，若要裝設攝影機，必得對病人或家屬事前告知且得其同意。惟因醫療處所的特殊性，於公共與隱私空間，仍存有一定的模糊性，因此現行僅由衛福部所頒布的醫療隱私規範指引，除過於空泛外，更因欠缺法律授權，而不具有法律效力。故立法者，實應於醫療法為原則性規範，再授權由衛福部訂定具體的行政命令，以讓醫療處所有所依循。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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