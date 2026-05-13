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自由廣場》藍白卡預算 台灣軍工還剩多少時間？

2026/05/13 05:30

◎ 王文勝

發展軍事工業，即使採用預算採購的單筆案件模式企圖來解決，下場就是被國民黨卡預算。

先來看日韓的例子，早年「川崎重工」會長川崎正藏，在日本大藏省的幫助下建立了川崎築地造船所，特許其發展軍工與造船產業；韓國的「韓華集團」，第一任會長金鍾喜原本是做炸藥起家的，後來在韓國總統朴正熙的特許之下，特許發展韓國的軍工產業。

朴正熙當總統時，意識到不能永遠依賴日本，且站在韓國的角度，過度依賴日本不僅危險，長期而言雙方屬於競爭關係，因此韓華集團也就在那個時間點承擔大量軍火訂單。

他對韓國的火藥產業，不僅是採購而已，包含開發基礎建設需要火藥，全部都是由他承包炸藥業務，同時要求銀行給予低利率貸款，並把所有和軍火工業有關的，全部特許給韓華承攬。

相比之下，台灣目前採用預算單筆採購的方法，所以會面臨兩個技術性和財務性問題，第一，萬一親中的政黨多數，比方現在，國防預算就被卡住，除了等待以外，別無他法；第二，軍工產業是燒錢的研發路線，目前筆者任職的公司就是一家軍事服務公司，雖然它不是研究機構。

依照台灣目前的外部情勢，我們已經沒有時間耗在這裡採用單筆預算採購，中國目前已經要下水交付第二艘電磁彈射航母，緊接著福建艦而來，而且上海江南造船廠、大連造船廠，以及和航母技術合一的滬東中華造船廠，讓航母更有效率地交付。

此外，瀋陽飛機工業集團，近期最顯著的擴張是在其位於瀋陽瀋北新區的新廠區擴建，核心廠房去年六月完成，這個廠房生產未來作為電磁彈射主力艦載機的殲35隱形戰機，上星期已正式完成福建號彈射測試，具「跨三航艦」作戰能力，這些都是高科技高品質的領域，未來殲35交付速度只會更快。

台灣目前談品質已經太慢，我們只能拼量，而且要挑相對優勢的部分，和中國進行不對稱作戰，也就是灰色作戰領域的海巡艦，全部特許給台灣第一大民營造船廠、同時還要擴張鎮海火箭彈的產線，並把高爆、音爆、鋼珠、照明彈當作重點量產品項。如果我們低階殺傷力武器生產量輸給隱形戰機交付率，鋼鐵洪流贏不過他們的航母，那戰爭要贏真的會有困難。

（作者為退役少校政治作戰官，目前在印度金德爾大學念博士班）

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