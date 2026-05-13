自由廣場》﹙林保華專欄﹚川普訪中 反習力量藉機發難？

在美國總統川普訪中前夕，中國宣布兩任國防部長魏鳳和、李尚福同日被判死緩。新華社報導，魏鳳和、李尚福被認定受賄罪，李尚福還被認定行賄罪，分別被軍事法院判處死刑，緩期兩年執行，減為無期徒刑後終身監禁，不得減刑、假釋。

「減為無期徒刑後終身監禁，不得減刑、假釋」。這是過去對將領判刑所沒有的嚴厲懲罰，可見習近平對他們的仇恨超過江澤民時代的軍委副主席郭伯雄等人。報導還痛斥李尚福「嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣」；魏鳳和被指「信仰坍塌、忠誠失節」、「嚴重污染部隊政治生態」。可見這已超出經濟範疇，而是涉及對習是否忠誠。

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《解放軍報》還發表評論說，「對那些不知敬畏、以身試法的，涉及多少查多少，牽扯多深挖多深」。近期黨媒對那些貪官的指摘中多使用「不知敬畏」的「敬」字是對人而言，指他「不知敬畏」習近平。二〇二三年清洗涉及魏、李二人及火箭部隊，當時透露出來的訊息，除了腐敗，還向美國出賣軍事機密。選擇在川普訪中前夕發表，更是習近平向川普施下馬威。

自從二〇一七年，習近平一手提拔的中央軍委委員兼政治工作部主任張陽上將以自殺來對抗習近平的審查後，筆者就認為共軍高層有很大的反習力量；否則乖乖入獄，不會採取激烈手段，死給他的戰友看。此後將領自殺又發生數起，清洗工作沒有停止，直到最近傳出張又俠遭逮。表面上都是反腐敗，實則是他們不知敬畏習近平。

《華爾街日報》曾披露，指張又俠是在前往中央黨校途中遭習近平派人「攔截」，且習甚至在幾天前就悄悄任命一位從上海調來的新指揮官負責北京安全的精銳部隊，確保萬無一失。可見北京的將領中無一是他可以信任的。而上海這位親信，極大可能就是謀殺李克強前總理的負責人。

中國人的奴性，不敢輕易反對自己的領導人，需要外力介入。對這些高級將領，與國務院李克強的前部屬來說，川普的到訪，是給他們有所動作的機會。在目前高官人人自危的情況下，他們會趁川普的到來發難嗎？不論在會談中，或共同進餐中，甚至其他場合，表示他們的親美態度，與習近平唱反調以獲得川普支持。

一旦習近平有異動，川普的特勤人員，乃至駐韓美軍都可立即來「勤王」。川普是習近平唯一害怕的人，在習近平一人獨裁與生性多疑下，烏合之眾的反習力量只要有人敢出頭，會引發許多人的共鳴。川普可以指定由中國國務院掌控經濟，避免內部失序，再逐步改造其他部門，例如中宣部、中央軍委，然後在地方自保與自治情況下對中國進行緩慢改革，讓中國不要成為威脅全球安全的國家，世界才可以太平，美中之間才有正常的經濟往來，強過簽訂隨時可以翻盤的協議。

（作者林保華為資深時事評論員）

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