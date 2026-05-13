社論》回顧二〇二四 放眼二〇二八

二〇二四年沒有完成的劇本，二〇二八年會不會上演呢？這個懸疑，經過習令鄭行的軍購案之亂，更值得大家放眼關注了。（資料照，國民黨提供）

如果二〇二四年藍白合成局，那麼，不論是侯柯配或柯侯配，結果都是藍白合完全執政。也就是，總統府、行政院、立法院，更不要說監察院、考試院、獨立機關，藍白想怎樣就可以怎樣。果真如此，柯文哲就沒有弊案了，因為黃國昌可能是法務部長。即使柯屈居副手，也不會甘於雌伏，因他跟小草都會深信不疑，老三侯友宜是靠老二柯文哲而當選的。如果是柯侯配當選，侯友宜更是啞巴吃黃連，只能永遠吞下老三的臭名。還好，最後各選各的，誰是老二，誰是老三，頭家給了答案。

二〇二四過去兩年了，何必多費唇舌談那個沒有出現的劇本呢？是這樣的，如果當年大選結果是上述那種樣子，再加上國民黨黨主席是朱立倫或郝龍斌，情況也許會跟馬英九執政時期差不多，不統、不獨、不武、親美、友日、和中是基調，頂多來個「馬習會」，船過水無痕。不過，如果那種二〇二四年劇本，國民黨主席換成鄭麗文的不同因素，情況就會令人細思極恐了。六萬多票當選的「中國人主席」，可以威權統治以黨領政，把「鄭習會」的願景責成府、院、國會剋期完成，而在野的民進黨也毫無招架能力。那時候，當然不會有軍購案之亂，因為想拿諾貝爾和平獎的鄭麗文，絕對不准提出八年一．二五兆元的國防特別預算，反而會相信習近平的和平善意而削減國防預算，把馬英九的「國防休兵」搞到「軍隊躺平」。這個沒有實現的劇本，假使二〇二八年國民黨、藍白合大獲全勝，就會從今年的想像成為後年的現實。恐怖二字，是唯一的形容。

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前事不忘，後事之師。二〇二四年沒有完成的劇本，二〇二八年會不會上演呢？這個懸疑，經過習令鄭行的軍購案之亂，更值得大家放眼關注了。觀察點之一是，兩大一小的政黨板塊，可能又回歸到藍綠對壘。二〇二四年以來，京華城案令民眾黨江河日下，而國會藍白合則笑傲江湖。民眾黨，靠的是明星球員空中投籃，無心經營地方組織。政治形勢比人強，今年地方選舉白不得不「合於藍」，二〇二八總統、立委大選，白更只能「求合於藍」。特別是，柯文哲星沉大海，黃國昌個人顧性命，民眾黨「時代力量化」，草木含悲也無可奈何了。

觀察點之二是，國民黨內部的春秋戰國。剛告一段落的「后羿射日」，餘波盪漾不易善了。趙少康繼續嗆鄭中央，黨的經費裡有侯、趙將近兩億總統、副總統選舉補助款，國民黨不要用來打擊自己人吧！軍購案之亂，拉出「親中派」、「親美派」嫌隙，還有好戲可看。「親美派」，為黨為己，不能被人把頭壓在水裡。「親中派」，鄭中央「立威」，出師不利，踢到鐵板，「驕傲的中國人」，當然不會牙齒和血吞下去。故而，二〇二六年，除了藍白對綠的戰場，別忘了收看藍營內戰的場邊賽。兩派人馬的年底選舉結果，可能成為二〇二八年初賽雙方力量對比的變數。

觀察點之三是，所謂東升西降、時間有利北京等認知戰，視在台灣的成效如何。近年來，習近平權力越集中，整肅黨政軍高層力道也越大。乃至，連親自提拔的當紅高幹，風吹草動便「違紀違法立案審查調查」！前後任國防部長，魏鳳和、李尚福被判死緩。中央軍委，副主席張又俠、參謀長劉振立，生死不明。委內瑞拉、伊朗，中製軍備不堪美軍一擊。此情此景，不啻為二〇二七年攻台準備罩上烏雲。或許因此，北京對台兩手策略，轉而加緊操控其在台協力者，一如徐春鶯案之滲透國、眾兩黨，以民主手段佔領國會、架空政府、弱化台灣、離間台美。別忘了，連賴政府、民進黨也難免於被滲透！這就考驗著，台灣社會的免疫力有沒有增強，足以反制國共裡應外合之亂台作為，頂住比二〇一八、二〇二〇年更大的風浪。

觀察點之四是，美、中的作用與反作用力。這次軍購案之亂，鄭中央受令於北京，強壓立院黨團，且獲傅、黃團伙支持，有賴選舉續命之立委、諸侯則不臣服。僵局之際，美方透過跨黨國會議員、AIT力挺一．二五兆完整案，最後令國民黨通過妥協版。可見，華府十分了解習近平與「親中派」所圖，不會讓他們把美國對台灣的承諾當作空氣。固然，戰略模糊是美國的台海鎮定劑，二戰之後的歷屆政府都未曾鬆手，包括簽訂中美上海公報的尼克森政府、完成中美建交的卡特政府，台灣這個第一島鏈的戰略資產，必須「存於友好國家之手」，不容落入「不友好國家之手」。「台灣關係法」，核心也在這裡。隨著時移勢易，自有因地制宜，不變的是萬變不離其宗。

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