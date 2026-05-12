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社論》診治政治妄想症

2026/05/12 05:30

政客、政黨紛擾不休，砍軍購、自拆防線、討好中國，都是和平妄想症作祟。（資料照）政客、政黨紛擾不休，砍軍購、自拆防線、討好中國，都是和平妄想症作祟。（資料照）

立法院藍白委員八日聯手，通過上限七千八百億元國防特別條例，較行政院提出的一．二五兆元版本，預算打了六折，減少四千七百億元，導致無人機、AI輔助系統、國防自主、台灣與美國共同研發採購等關鍵戰力項目，盡遭排除。藍白陣營或自以為得計，關心台灣安全大計者卻莫不搖頭。美國大失所望，國務院與美國在台協會（AIT）分別以進一步延後國防能力投資，「就是對中國共產黨讓步」及「削弱台灣安全、使中國共產黨得利」回應；參議員夏亨及匡希珩強調，台灣嚴肅看待自身防衛能力，至關重要。

在國內，賴清德政府警示，「固然踏出第一步，但不是完整答案」、「商購與委製項目遭刪除，恐造成戰力缺口」、「增設審查關卡，採購將緩不濟急」，話說得客氣。相形之下，民間有識之士批評得貼切而有力︰「阿共內應削弱台灣」、「六折閹割版替侵略者拆防線」、「藍白聯手奉送習近平大禮」、「這群人像亡命之徒，根本不關心台灣未來和國家安全，要讓台灣大亂。」民間團體因而號召二十三日「真和平、要國防」上街遊行，抗議「傅（崐萁）鄭（麗文）集團」。

對美軍購案自行政部門提出之後，經數月折騰，在國會飽受刁難，AIT處長谷立言苦口婆心勸說，仍不敵藍白一心一意，假監督之名，聯手阻擋台灣建立必要的國防力量。其間藍營內部雖傳出內鬨，而有親美、親中「狗咬狗」路線之爭，但到頭來圖窮匕見，仍以預算七折八扣收場；這一至今仍掛著「中國」招牌的政黨，不敢拂逆共產中國，即使對台灣所需防衛力量斷手斷腳，在所不惜。

北一女教師區桂芝在軍購預算被砍後，對中國媒體所說的話，即暴露有些藍營及其支持者的基本心態︰軍購是假議題，她主張「零軍購」，且「承認台灣人就是中國人，和平就來了，台灣一毛錢軍費也不用花」；「抗中保台」其實保不了台灣，只有和平才可能。這種倡議自我解除武裝、幻想可換得和平的投降主義，自為公開揚言要併吞台灣的北京當局所歡迎。

藍營阻撓向美國軍購戲碼，先前有之，於今尤不遮掩其居心。陳水扁政府時期，美國同意出售八艘潛艦，但藍黨聯手親民黨在國會連續杯葛六十九次，終致胎死腹中；二十年後至今，我國猶在期盼首艘潛艦七月交艦。藍黨對於向美軍購或擋或砍，惡行不改，且與中國公然勾結之後，變本加厲。有如國人所見，該黨主席鄭麗文四月有中國行，對軍購或擋或砍即為黨中央主調，且傳出有意拖過本週「川習會」後再決，俾為習增添對美談判籌碼，只因鬧出內鬨及迫於美國壓力，不得不稍做調整。

藍黨從兩蔣時期堅定反共，到今天淪為親共、舔共者當家，無論源自大中國意識或政治幼稚病，起兩蔣於地下，必痛責徒子徒孫，這也是藍黨最具反諷而令台灣人難以恭維的質變。「戰鬥藍」頭人趙少康近日直言，黨主席六萬五千票就當選，任何一個區域立委都要十萬票以上，該黨千萬不能成為黃復興的黨；若黨中央不尊重第一線民意代表，恐造成「令不出黨中央」窘境。這番發言，有力地直指鄭麗文的政治本質，亦即耍弄政治槓桿，以小搏大，從主掌黨機器、挾持國會多數、鄭習會、預定訪美等等操作，進而謀取二〇二八年大選門票，甚至肖想諾貝爾和平獎。

當上黨主席以來的言行，充分顯露其本質。鄭習會最具代表性︰會習大大勤作筆記，事後記者會翻找，言必稱「習總書記」；對中國軍機侵擾隻字不敢提，稱「中華民國」躲躲閃閃；完全配合「九二共識、反對台獨」基調，自言「和平之旅」，實為合演欺世盜名醜戲。接受外媒訪問，支持川普在「川習會」說出反對台灣獨立，宣稱要把太平洋第一島鏈轉為「和平繁榮之鏈」，台灣不應被迫在美、中選擇，該黨堅持「強化國防」；言行不一，莫此為甚。

肖想諾貝爾和平獎與砍軍購換和平，都出自幻想或妄想。醫學上，妄想症患者抱持與現實不符的錯誤信念或幻覺，卻堅信其為真，即使反證明顯也不覺醒。政治上亦然，東亞的麻煩製造者是中國，砍軍購自廢武功，姑息養奸，換不來和平，只會葬送民主自由。況且，一．二五兆元合四百億美元，分八年執行，台積電一年資本支出就超過五百億美元；政客、政黨紛擾不休，砍軍購、自拆防線、討好中國，都是和平妄想症作祟，也是當前最大危機，以實力嚇阻侵略才是台灣生存壯大之道。

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