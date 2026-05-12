自由廣場》從校園投資潮看青年世代的生存焦慮

◎ 蘇郁淨

過去看著股市交易中紅綠交錯的數字，對我而言，像是一種新奇的心理實驗，想著若能靠省下的錢，換取微薄的數位漲幅，或許就是所謂「與社會接軌」的第一步。然而，當我踏入這場競逐後才發現，那份純粹的好奇，很快就被一股排山倒海的集體焦慮所取代。

現在在校園裡，投資理財的氛圍已無孔不入。下課時，同學討論的話題開始圍繞著哪支ETF調整成分股、哪支新股票值得投資，學生常接觸的社群媒體中，更充斥著各種理財投資內容。

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當「理財」被包裝成「自律」與「上進」時，身處其中的我所感受的，卻是一種「如果不跟上，就會被時代拋下」的恐慌。這種焦慮，源於我們對未來的安全感極度匱乏。面對逐年攀升的房價、物價，與對比下顯得停滯的起薪，發現身邊的同學，都陷入了一種「提早自救」的急迫感中。

為了能多存下一點本金，開始精算每一筆生活費，甚至不惜犧牲社交、簡化飲食，只為了讓帳戶裡的數字好看一些。投資理財不再是致富的夢想，更像是為了在崩解的社會契約中，為自己修築一道微弱的防護牆。然而，當「存錢買股」成為大學生活的核心，我也不禁感到困惑，這真是我們最該衝刺股市的年紀嗎？大學難道不應該是容許我們「浪費時間」去探索自我或深耕專業的殿堂，但「不投資就不成熟」的集體壓力，迫使我們在尚未學會選擇人生方向前，就得先學會如何選股。

於是，我們提前學會算計，卻遺失了那份純粹探索世界的定力。校園投資熱潮，映照出的是社會結構的失衡。我們並非天生愛冒險，我們只是在一個看不到未來的時代裡，努力想為自己找出一條生路。如果社會能給予努力者足夠的安全感，或許手中拿著的會是提升專業的書本，而非盯著看盤軟體。年輕人越來越早開始理財，並非只因為更懂得規劃未來，而是因為這個時代，讓人不得不更早開始擔心未來。

（作者是大學生）

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