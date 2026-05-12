自由廣場》醫美產業快速擴張 誰來守住消費者隱私？

◎ 李月治

最近多家醫美診所接連爆出偷拍疑雲，引發社會高度關注。台灣醫美診所林立，隨著社群平台和網紅的推波助瀾，醫美早已非藝人明星的專利，愛美之心人皆有之，三不五時去醫美診所做個雷射療程，打個肉毒，稀鬆平常，不僅是女生，不少男生也趨之若鶩，讓許多醫美診所也從醫療行為轉為商業經營。

去醫美診所，通常會事先經過多家比較，看網友評價，從價格到醫師技術，然後交付全然的信任。卻沒想到連知名醫美診所都爆出偷拍疑雲，讓信任的消費者情何以堪！我曾陪友人去某家醫美診所施打肉毒改善臉部皺紋，到了診所，先要卸妝，然後施打前要拍照存證，從好幾個角度拍照，友人詢問照片會上傳到網路嗎？他們回答不會，說只是他們自己要存檔，要有施打前和施打後的照片對比，有的甚至要患者簽名，證明自己同意拍照。

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為了尋求變美變年輕，通常都會同意拍照存檔，選擇信任。友人只是臉部施打肉毒，但若需要寬衣解帶的除毛或涉及隱私的其他療程，在不知情下被偷拍，那真的太可怕，一旦照片外流，可能永遠存在網路上，會造成當事人一輩子的陰影和噩夢。

當變美卻要以侵害隱私作為代價，這樣的醫美還值得信任嗎？還有人敢去嗎？近年，醫美產業快速擴張，某些不肖業者為了追求利潤，傷害消費者的隱私權，期盼政府加強醫美診所的管理，讓消費者重拾信心。

（作者從事服務業）

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