自由廣場》顧炎武的「恥」與區桂芝的零軍購

◎ 沈言

北一女教師區桂芝公開主張「零軍購」，並稱只要承認「台灣人就是中國人」，和平就來了，一毛錢軍費也不用花。這段話真正值得處理的，其實不是統獨，而是「什麼是國」。

古人說「兵者，國之爪也」。軍隊與防衛，本來就是國家主權的一部分。《墨子》更引用《周書》警示：「國無三年之食者，國非其國也。」古人認為，一個國家若失去保護人民與儲備資源的能力，即便名號尚在，本質上也已是「國非其國」。

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區桂芝的邏輯很清楚，只要在身分認同上退讓，防衛便不再必要。但問題是，兩岸之間不同的，從來不只是政治口號，而是法律制度、人民權利與言論自由。當一個國家的防衛意志被視為贅疣，其存在價值也將隨之瓦解。

《孟子》云：「民為貴，社稷次之，君為輕。」這說明了國家存在的目的，是為了守護民生與人民的生活形態。然而，區桂芝寄望的卻是一個人民無法決定政權的體制。這樣的「和平」，其實是要求人民先放棄決定自己未來的權利。

更現實的是，這並不是一個沒有外部壓力的時代。中國近年持續增加軍費、軍演、軍機與軍艦繞台，甚至公開模擬封鎖與登陸。就在這樣的背景下，區桂芝卻主張「零軍購」，並認為只要承認「台灣人就是中國人」，國防便不再必要。

真正令人不安的，其實還不是立場，而是區桂芝對經典的使用方式。她長期引用顧炎武的〈廉恥〉批評台灣社會「不知恥」，但顧炎武所面對的，是外部強權壓境、士人紛紛替放棄防衛者尋找理由的明清易代。

顧炎武之所以痛恨「士大夫之無恥」，不是因為有人立場不同，而是因為有些讀書人躲在經典背後，用血統與大義的語言，替國家主權的消失進行合理化。這也是區桂芝論述最諷刺的地方。她一面高舉顧炎武，一面卻主張只要認同身分，軍隊與軍購皆可拋。這無異將經典拿來當作削弱中華民國存在的基礎。

（作者是評論員）

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