自由廣場》（李筱峰專欄）區老師不是壞人

◎ 李筱峰

其實我不認為北一女的區老師是壞人。以前李敖說過「這麼笨，也想當強盜！」，要當壞蛋，非有一點聰明不可，否則就不能使壞。我認為區老師絕對不是想使壞的人，她只是愚蠢，所以才會說出不怕（其實是不知）會被人取笑的蠢話：「我主張不要軍購，台灣人承認自己是中國人，就會有和平。」這句話就和她強調沒有讀顧炎武的〈廉恥〉，就會不知廉恥，一樣愚蠢可笑！

區老師雖然教書多年，但讀書不多，見識不廣。滿腦子的中華民族主義，動不動就要強調「中國人」，並賦予這個名詞無限榮光。其實，「中國人」一詞如何定義，她並不知道。根本上，她沒有現代國家的概念，又把文化、血緣，與國家混為一談，她不知道國際社會所定義的「中國」，是中華人民共和國，要我們承認自己是中國人，無異是要我們承認自己是中華人民共和國的國民。

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國際人權組織自由之家（Freedom House）評比世界各國的自由度，中國的自由度只有九分，被列為「不自由國家」；台灣高達九十三分，名列「自由國家」。當自由度只有九分的中國人，會比當九十三分的台灣人光榮嗎？

當自由國家的台灣人，她不舒服，當不自由國家的中國人她才感到光榮，這是奴性使然！我不期然想起胡適的一句話：「一個民主自由的國家，不是一群奴才建立得起來的。」中國之所以始終被列為「不自由國家」，無法民主化，就是奴才太多。

魯迅說過：「中國人很容易變成奴隸，而且變成奴隸後，還非常歡喜。」魯迅還說：「殺人者在毀滅世界，救人者在修補它。而炮灰資格的諸公，卻總在恭維殺人者。」一黨專政、窮兵黷武的中共極權，受到區老師的稱頌，她不知道這是對中國的傷害！

承認自己是中國人，就不會被殺，就可以和平？那麼六四天安門廣場上的學生，有誰不承認自己是中國人？怎麼遭坦克機槍掃射，死了上千人！文化大革命十年間，被殺害的上千萬人，有誰不是中國人嗎？一九四九前後向中共投降的國民黨官兵，後來被殺了百萬人，他們有誰不承認是中國人？

區老師不是喜歡讀中國古文嗎？孟子說「不嗜殺者能一之」，意思是說，不愛好殺戮、以仁德治理天下的統治者，才能夠統一天下。孟子這句話在「梁惠王」篇，區老師沒讀過？

孟子的話，區老師都忘了，那就更別奢望愛因斯坦這句話，她能體會其精義：Peace cannot be kept by force ; it can only be achieved by understanding.意思是說，和平無法透過武力來解決，唯有透過理解才能達成。

區老師，你要我們當中國人之前，可否請先將愛因斯坦這句話轉告你們祖國中南海習近平們？習近平們若願意放下武器，大家好好理解彼此，理解民主、自由、人權、法治的意義，保證和平真正到來。

最後還要麻煩區老師呼籲一下，中華人民共和國有很多黨政富人，以及政二代、黨二代、富二代紛紛移民外國，可否請他們回去你的祖國當中國人，他們若願意響應你的呼籲，那麼你要我們當中國人，我再來考慮考慮。

（作者是台北教育大學名譽教授）

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