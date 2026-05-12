自由廣場》護病比入法 護理戰士還缺最後一道保障

◎ 楊智強

立法院上週通過《醫療法》修正案，正式將「三班護病比」明文入法。這指標性修法不僅是台灣揮別血汗醫療，落實賴總統「健康台灣」願景的重要里程碑，更是對全國護理人員勞權保障有所進展。然而，原本各界期盼設立的諮詢委員會，在政治角力下遭到刪除。意味著護病比雖有法源與罰則，但在防堵資方施壓的監督配套，仍留下不容忽視的制度空隙。

身為醫護專校申評委員，筆者在體制內權益爭議的處理實務中觀察到，任何涉及勞雇權益的法律規範，若缺乏具備基層代表性的法定對話平台，弱勢方的專業聲音極易在執行階段被經營者的「成本控管」所犧牲。諮詢委員會未能同步入法，形同將未來標準訂定與每三年檢討的權力，高度委由行政機關裁量。若缺乏公開透明的基層參與機制，醫療品質的把關恐產生偏移。

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台灣傲視全球的醫療奇蹟，長期建立在護理人員無怨無悔的犧牲與奉獻。目前國內高達十二萬名持證護理師並未從事護理工作，癥結在於臨床環境失衡。過往，部分醫療機構習慣利用白班人力去「平均」小夜、大夜班的匱乏，製造帳面合規的數字。如今既然法源已備，主管機關就必須展現捍衛國家韌性的執政魄力，嚴防將專業人力視為耗材，以樹立更完善的公衛安全防線。

既然法律條文明訂行政空間，衛福部應主動建立常態性、拒絕黑箱的實質對話機制。未來研擬施行細則與定期檢討標準時，應以行政命令確保第一線護理代表與相關護理工會團體的參與比例。唯有透過程序正義，讓基層聲音實質參與決策，才能真正阻絕利益團體的干預，讓法源利劍能準確揮向違規的醫療院所。

強韌的醫療體系是台灣安定的基石，在今天國際護師節這個神聖的日子，期盼政府能用最堅定的執行配套，接住在第一線守護台灣全民健康的護理戰士。以透明公開的機制，做基層醫護最堅強的後盾，這將是國家給予護理界最實質的尊嚴與尊重。

（作者是崇仁醫護管理專科學校教師申評委員）

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