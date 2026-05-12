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自由廣場》與那國島防共飛彈已就位 藍白卻要台灣人躺平

2026/05/12 05:30

◎ 林逸民

日本離台灣最近的國土，其實距離僅一一一公里，天氣晴朗時，從宜蘭遠眺可見沖繩縣八重山群島的與那國島。如此緊密的距離，不僅象徵著台灣與日本之間的強力羈絆，也是地理上的戰略關鍵。

日本決定在與那國島佈署防空飛彈部隊，與那國町町長上地常夫日前和防衛大臣小泉進次郎會晤後，表達不反對態度。與那國島離台灣比沖繩本島還近，在此設置防衛系統，要防衛的是誰？不問可知。當日本都如此重點佈防台灣附近的防衛時，台灣自己卻還在蹉跎。

國會藍白黨持續無理取鬧亂砍國防預算，砍出七八〇〇億數字，還自稱有支持國防，但其實將關鍵的無人機防禦和自主產業鏈，都徹底剪除。美國國務院對此明白警告「進一步延後對其他已規劃的防衛能力提供經費」，就是「對中國共產黨的讓步」。

國民黨、民眾黨還洋洋得意，繼續宣揚只要「躺平」就會和平的謬論。回顧人類歷史上，要是毫無反抗能力，一定第一個挨打，絕無例外，「躺平」的結果往往都是遭侵略屠殺，「躺平求和」等於是「安息」了。

真正的和平，永遠只會來自「汝欲和平，必先備戰」，侵略者覺得很難打、打不下，放棄武力攻擊，才有堅實的和平。

人類戰爭進入無人機時代，如今俄烏戰場前線上，不論俄烏雙方，絕大多數的傷亡都來自無人機。未來戰爭真正交鋒的都會是無人機，人類士兵大多數時候並不會上第一線戰場。

但是，交戰雙方無人機防禦能力較弱的一方、無人機產量較不足的一方，對方的無人機攻勢就會穿透我方的無人機防線，大肆殺傷我方人員，不論是士兵，還是普通平民。

國民黨、民眾黨惡意砍除重要的關鍵國防預算，一方面讓台灣防衛不足，大大提升了中國入侵的風險，一方面砍除的是無人機相關部分，也就是一旦發生戰爭，台灣人不是用無人機抵擋侵略只需要花錢，而是無人機防禦、無人機不足，自己肉身面對戰爭，將致死傷慘重。也就是說，藍白兩黨的惡行，就是在推台灣人上戰場送死。

槍彈無眼，不會區分政黨或是意識形態。台灣人若真心渴望和平，要確實避免戰爭，應知道唯一的辦法是將自己「武裝到牙齒」。國民黨的「躺平」理論只會讓台灣人面臨的戰爭風險激增，砍除關鍵國防預算，只會讓戰爭時生命損失激增。年底地方大選將屆，台灣人如果真正關心自己的生命，就要站出來唾棄這兩個背叛人民、扯後腿的亂黨。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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