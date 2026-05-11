社論》藍白閹割版是「對中共的讓步」

藍白閹割版國防特別條例通過，造成台灣國防徒有先進武器，卻缺乏指揮系統，無異空有拳頭卻無大腦。（資料照）

朝野強烈拉鋸的「國防特別條例」上週五按照藍白版本三讀通過，總金額匡列七八〇〇億元。藍白版本比國民黨主席鄭麗文力推的三八〇〇億版多出一倍多，看似對台灣主流民意與美國要求台灣強化自我防衛有所妥協，但藍白聯手砍掉的是軍購最關鍵的項目，剔除台灣之盾、AI輔助C5ISR系統、本土無人機產業、非紅供應鏈、台美合作等，將讓我國防衛武器無法發揮整體作戰綜效，更將葬送台灣軍工產業鏈接國際非紅供應鏈的契機，造成台灣國安的重大破口。

賴清德總統上任後，為因應中共可能犯台的風險，以及釋出對美日強化第一島鏈的善意回應，除了將逐年提升國防經費至占GDP五％比例，更提出一項徹底改造台灣整體戰力的一．二五兆特別條例，以打造台灣多重防衛體系，C5ISR指揮管制系統、與自主的軍工產業，期使台灣國防脫胎換骨，讓一旦犯台的中共必須付出慘痛代價。然而這套提升整體戰力的核心部分，即透過商購、委製、培植國內的軍工產業，包括武器彈藥的生產，以及打造無人機產業卻遭到藍白的閹割。國內軍工產業正快速發展，將可有效遏止中共的蠢動。尤要者，建立強大的軍工產業，特別是無人機產業預估可增加十萬就業人口，將使國防不只是花錢，更具有強大的經濟效益，對台利多於弊。然而，無論執政黨與產業界、專家學者如何呼籲軍工產業的重要性，藍白卻置若罔聞，執意刪除，居心何在，令人不解。無怪乎美國批評此舉是「對中國共產黨的讓步」。

請繼續往下閱讀...

藍白的縮小版國防特別條例，不但在預算程序上設置種種障礙，以冗長的程序﹙如必須提出成效報告﹚與「一年一期」的時效限制，無異以程序作為實質杯葛軍購案的手段。尤其，行政院一．二五兆元版本重要的意涵，在於美國在軍事合作上要將台美的單純「買賣關係」，提升為「夥伴關係」，這是台美軍事合作的重大突破，卻被藍白刻意阻擋。其中受衝擊最大的是無人機產業。無人機在近年的俄烏戰爭、美伊戰爭展現出奇的效果，不但是影響戰局的重要關鍵，更是小國防禦大國入侵的利器。世人可以看到，烏克蘭本來是一路挨打，近來卻利用無人機反攻、奇襲，甚至多次針對俄羅斯境內一千多公里之遠的城市、軍事基地、能源設施、機場等進行攻擊，打擊範圍達四分之一俄國領土，甚至有報導指出此舉讓普丁產生不安全感。而在美伊戰爭中，伊朗雖然遭到美軍猛烈轟炸，幾乎成為廢墟，然而透過無人機的反擊，亦讓美軍相當頭痛。前美國副國家安全顧問博明日前表示，這些裝備不昂貴，卻連超級大國的海軍都能被牽制，對台灣而言應是好消息。

無人機的另一個優勢是成本低，並可大量生產，對抗對手昂貴的武器。烏克蘭對抗世界第二大軍事強國俄羅斯，卻慢慢扭轉戰局，乃是烏克蘭建立了龐大的無人機產業，今年預估可生產一千二百萬架無人機，而美國今年可能僅生產三十萬架，因此博明稱「烏克蘭才是強權」。而台灣在其中也逐漸扮演重要角色。據紐約時報報導，台灣不僅成為烏克蘭取得關鍵無人機零組件的途徑之一，台灣軍方與產業界也積極向烏克蘭取經，學習經過實戰檢驗的無人機與不對稱作戰技術，藉此強化自身防禦能力，以應對來自中國的威脅。而台灣更是全球打造非紅供應鏈的關鍵，是美歐等國家尋求合作的對象。事實上，台灣經由捷克、波蘭等東歐國家，將零件與無人機轉銷烏克蘭，成為烏克蘭取得無人機零件的「門戶」。尤有甚者，國際承包商也延請烏克蘭工程師，為台灣量身設計水下或水面無人機系統，以防禦台灣海峽。此外，美國Neros與Auterion等國防科技公司，正將烏克蘭的無人機設計與目標鎖定軟體引進台灣測試，並評估在台量產。可見台灣無人機產業正蓬勃發展，且技術成熟，不但產值大幅成長，並已獲國際認可。然而，台灣無人機市場規模仍不足，因此以國防經費作為台灣無人機發展的燃料，加上台灣半導體與製造能力，無人機產業可望成為台灣另一座護國神山。

博明語重心長指出，台灣必須建立國防工業基礎，成為一隻「有著鋒利爪子和長手臂的豪豬」。民進黨政府提出的一．二五兆元軍購版本，即是以此為努力目標。遺憾的是，藍白「反綠成性」，並在國會擁有過半席次，本屆立法院以來，屢屢壓制民進黨政府一切法案、預算；尤其，鄭麗文當選國民黨主席後，毫不掩飾紅統本色，更與傅崐萁、黃國昌形成三位一體的親中反綠組合，全力阻擋或弱化有益於台灣繁榮與安全的倡議。此次藍白閹割版國防特別條例通過，造成台灣國防徒有先進武器，卻缺乏指揮系統，無異空有拳頭卻無大腦。而刪除無人機預算，弱化台灣最重要的反擊能力，將使習近平成為藍白版的最大贏家，這是台灣安全的最大風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法