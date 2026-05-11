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自由廣場》台電改Logo 變文化傳承？！

2026/05/11 05:30

◎ 張商陽

台電改Logo爭議裡，最荒謬的一件事，是幾乎沒有人先討論「為什麼要改」。

從部分立委到網紅，一堆人先開罵、先貼標籤，彷彿只要提到Logo，就等於浪費公帑、政治酬庸。有人講得像Logo一改，整個文化就快滅亡。問題是，從頭到尾，很少人真的先去看，現在的企業識別到底為什麼要改。

過去的台電招牌，是掛在建築物上的。現在卻得進到手機App、繳費介面、通知列，甚至小到只剩一個圖示。原本帶有書法感的字體，一縮小就容易糊在一起，辨識度也會下降。很多人還停留在「招牌時代」，但現在企業Logo面對的，早就不是遠遠看一塊大牌子，而是手機螢幕裡那幾十個像素。

幾年前，Xiaomi（小米） 改Logo時，也被一堆人笑「只是把方形修圓一點」。但這套設計據傳花了約兩百萬人民幣，還找來日本設計大師原研哉操刀。當時同樣被嘲笑根本是「詐騙等級改版」。但現在很多企業的識別調整，本來就不是單純追求「好不好看」，而是在處理數位介面、跨平台與小尺寸辨識問題。很多改動，看起來只差一點點，背後卻是整套使用環境的變化。

更有趣的是，平常很少人會注意企業招牌、字體設計或公共識別，但一碰到政治，突然大家都開始談文化底蘊與歷史傳承。于右任先生的這幾個字，突然成為了文化命脈的底線。真正的文化傳承，靠的應該是教育、閱讀與日常使用，而不是把所有壓力都塞進一個電力公司的Logo裡。

台電的能源政策與經營問題，本來就可以被檢驗。但可惜的是，這次大量討論幾乎都停留在情緒與站隊，真正與企業識別有關的問題，反而沒什麼人談。

一堆人罵，卻連Logo為什麼改都沒先搞清楚。真正糊掉的，可能不是那幾個字，而是整個討論本身。

（作者為蛋農）

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