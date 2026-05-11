自由廣場》胡，怎麼說）「鄭麗文們」對共軍疼惜、對國軍殘忍！

◎ 胡文輝

藍白挾立院多數通過的「鄭黃傅版軍購」，砍掉共軍侵略台灣的「最怕」、砍掉保家衛國的「台灣之盾」，根本就是中共在背後下指導棋！藍白六十二個立委，個個都是替中共操刀砍台灣的「傀儡」，個個都成「歷史罪人」！

檢視鄭黃傅版軍購砍掉的內容，你就會發現，鄭麗文、黃國昌與傅崐萁、馬文君…藍白六十二委等「鄭麗文們」，怎麼對共軍那麼疼惜、卻對國軍那麼殘忍？那麼替有利共軍犯台設想、卻對國軍防衛台灣戰力極盡摧殘？

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說白了，鄭麗文當前最重要任務就是讓「習近平開心」，傅崐萁背後彷彿可見中共對台統戰頭目王滬寧魅影幢幢，黃國昌則藉白八立委「傅隨組織」做為向藍營投靠的進身之階，鄭、傅、黃三合一的共同利益就是軍購能擋就擋、國防能毀就毀，否則也要砍的七零八落，才能對他們背後不能說出名字的「那個人」做交代。

鄭黃傅須交代的「那個人」，就是一黨專政、一人獨裁的中共頭子習近平！台灣安全、台灣民意，藍白一貫都是能騙則騙，騙不了則敷衍兩下，並發動認知戰把責任「賴給清德」。七千八百億軍購就是這麼回事！

共軍機艦天天圍台侵迫威脅，軍購案攸關台灣國防大計，但藍白操作手法仍是老套的擋、騙、敷衍、「賴給清德」，擋了近六個月、用和平當騙術種種招式伎倆耍盡後，一．二五兆元刪掉四千七百億、通過七千八百億。

除了砍四成預算，更重要的是砍了什麼？深入檢視就會發現，藍白的砍刀密切配合「共軍」，凡共軍侵犯台灣時最怕、最討厭的防衛武器、台灣反制攻擊武器等等，在鄭傅黃版軍購都不見了、被砍到屍骨無存！這絕對不是「巧合」，而是藍白背後那隻赤黑手在下指導棋。

例如，無人機、無人艇、建立「非紅產業鏈」，台美合作研制、商購委制等，被藍白連根砍掉，只因烏克蘭抗俄戰爭中，烏軍無人機艇發揮不對稱作戰重大作用，俄軍損失慘重、俄國本土也遭無人機攻擊、普廷都怕被斬首東躲西藏。「鄭麗文們」可真會替共軍設想，先幫共軍砍掉台灣的無人機艇，掃除威脅，可以安心侵略進犯台灣！

又如國軍新大腦AI輔助C5ISR，整合指管、通訊、偵察、情報、監控等於一體，讓各項武器即時精準攻防，這是不對稱戰力關鍵軍備，竟遭鄭傅黃砍掉。他們為何預先「精準獵殺」國軍新大腦？背後指導的不是中共還會有誰！

（作者為資深媒體人）

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