自由廣場》海纜成國安前線 治理應劃設「敏感海域」

◎ 饒瑞正

美國參議院外交委員會近日將海底電纜破壞正式提升為國家安全議題，並點名俄羅斯與中國疑似透過船錨拖行等「低可歸責性」方式，威脅海底基礎設施。馬祖台馬三號北竿至東引海纜斷裂，則顯示台灣離島通訊韌性仍有結構性風險。荷姆茲海峽的案例更提醒，全球能源航道同時也是數位資料流通的戰略瓶頸。這三則新聞共同指向一個核心問題：海底電纜已成為數位時代的海洋安全前線。

國際海洋法的實踐 守護數位安全

面對此一風險，台灣應思考在重要海纜路徑、登陸點周邊及離島通訊要道劃設「敏感海域」。但敏感海域不能等同於禁航區，更不能成為任意擴張海域管轄的工具。依國際海洋法，領海與專屬經濟海域的法律性質不同，治理強度也應有所區別。

請繼續往下閱讀...

在領海內，國家享有主權，為保護海纜、港口、軍事設施及關鍵基礎設施，依法劃設敏感海域，並採取航行管制、禁止拋錨、限制拖網、要求通報、必要時臨時禁航，較有法理基礎。但即使在領海，也仍須注意無害通過權，相關措施應具明確法律依據，並符合必要、比例與非歧視原則。

在專屬經濟海域，情況則更為敏感。專屬經濟海域並非領海，外國船舶仍享有航行自由、鋪設海底電纜自由及其他國際合法海洋使用自由。沿海國不能僅因外國船舶接近海纜，即主張全面攔查、驅離或長期禁航。因此，在專屬經濟海域劃設敏感海域，較穩健的定位應是「風險治理區」，而非「主權排他區」。

具體而言，敏感海域可作為監測優先區、航行警示區、禁止拋錨拖網區、限制採砂或海床工程區，以及異常船舶行為辨識區。政府可結合 AIS 船舶軌跡、雷達、衛星影像、海床資料及海纜異常訊號，辨識反覆穿越、低速拖行、異常停留或關閉識別系統等高風險行為。同時，應建立業者即時通報、跨部會協調、證據保存、港口後續檢查及快速修復機制。

這正是國際海洋法上「應盡注意義務（due diligence）」的實踐。國家不保證海纜永不受損，但在風險可預見時，必須於合法權限範圍內採取合理措施降低危害。敏感海域治理的價值，不在於排除所有船舶，而在於以合理、比例、非歧視且以風險為基礎的方式，平衡海纜安全、航行自由與海域管轄秩序。台灣若能以此建立制度化治理模式，將可把馬祖經驗轉化為國際海洋安全的重要示範。

（作者為海洋大學海洋法律研究所教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法