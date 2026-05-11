自由廣場》全球「三角賽局」中的台灣位置

◎ 李其澤

五月中旬，三條看似無關的軸線正在同一張棋盤上交會。其一，美伊在巴基斯坦斡旋下逐步逼近一份結束戰爭的「臨時備忘錄」；其二，川普將於五月十四日訪問北京，舉行近十年來首次美國總統訪華的國是訪問；其三，台灣議題在美中外交首長的多輪通話中，被中方反覆界定為「中美關係的最大風險點」。中東、美中、兩岸三組關係，此刻彼此嵌套、相互牽動。

川普急於在訪中前完成美伊戰事，絕非偶然。荷姆茲海峽承擔中國約六成原油進口，戰事拖延對北京的打擊遠大於對美。若在川習會前實質止戰，中方原本可動用的「中東斡旋籌碼」便會被抽走；伊朗外長阿拉格奇六日急赴北京會見王毅，正是憂心這道槓桿即將鬆脫。對川普而言，一份「結束戰爭」的可宣傳成果，也是面對對等關稅遭法院打臉、期中選舉壓力升高之際急需的政治紅利。

請繼續往下閱讀...

正因如此，川普踏進北京的姿態並非「重啟合作」，而是「保持距離的克制談判」。企業隨行團從二〇一七年的廿九人縮至約十二人，白宮拒絕中方安排美企高層與中國領導人專項會談，摩根大通研判至多達成框架協議。雙方議程優先序完全錯置：美方重中東與經貿，中方則把台灣議題擺在第一順位，要求美方把長期立場「不支持台獨」改為「反對台獨」，把「和平解決兩岸分歧」改為「支持和平統一」。

字面之差，戰略效果天壤之別。「不支持」保留美國政策彈性，重點是反對任何一方單方面改變現狀；「反對」則更接近北京一中敘事，可能被解讀為美國在台灣地位問題上的靠攏。一旦這類措辭進入元首級表述，即便不是正式公報，也將形成所謂「第四公報」效應——成為北京日後對台施壓與要求第三國跟進的政治素材。筆者判斷川普不會以台換投資，但措辭滑動、軍售緩售、過境壓縮三條路徑，任一出現都會在不改變正式政策的前提下，重塑北京對美方介入台海意願的判斷。

更值得警惕的，是台灣自身正在削弱華府為其抗壓的政治資本。五月八日，在野陣營通過將國防特別預算砍掉約四成。前白宮副國家安全顧問博明喊話：「若台灣通過國防特別預算，川普對台立場可能被強化許多。」反過來說，預算遭刪等同於主動降低美方支持台灣的政治成本門檻——使華府更難向北京論證「台灣值得守護」的代價。

台灣社會習慣以「美中博弈核心」自我定位，但這場三角賽局提醒我們：台灣更像是大國博弈的「門檻話題」，必然出現在議程上，卻未必是決勝關鍵。真正的安全，從來不是由單一強權決定，而是在美伊、美中、兩岸三組變項的動態平衡中，由我們自己每一次的關鍵抉擇所共同形塑。五月十四日的北京會晤，不會是台灣命運的終點，卻極可能是下一階段戰略環境的起點。當前，看清自己在三角結構中的真實位置，比任何時候都更為重要！

（作者為彰師大副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法