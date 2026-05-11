自由廣場》立院淪戰場 美國國務院說重話

◎ 杜信龍

筆者曾在二〇二三年底投書貴版：〈真正的戰場在立法院〉，當時想警醒國人：民主的議事殿堂，在敵對勢力滲透下，早已變成一場不見血的無煙硝戰爭。但兩年半過去了，這場台灣內部的戰鬥不僅沒有平息，反而因為近日美國國務院的聲明，證實了戰火已延燒至國家防禦的最前線。

美國國務院罕見發出重話，針對立法院大幅刪減國防預算的行為，美國國務院發言人表態：「進一步延後對其他已規劃的能力提供經費，就是對中國共產黨的讓步。」其背後隱含意義非常明確：在華府眼中，台灣內部的某些政治力量，正透過預算刪減、程序延宕，實質上扮演著「中共代理人」的角色。

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回首二〇二四年人民的選擇，我們守住了行政權，卻在立法權上留下了民主制度的破綻。這個破綻在假訊息的操弄與在地協力者的運作下，正逐步削弱台灣的自衛能力。立法院內的爭論不再只是監督，而是對國家安全的實質癱瘓。

然而，這場「內外夾擊」的戲碼，美國看在眼裡。當台灣的防衛缺口威脅到美國在印太地區的核心利益時，美方絕不會坐視其利益受損。國務院的表態僅是開端，未來美方勢必會有更實質的動作，來確保台灣這座堡壘不會因內部的「瑕疵」而崩塌。

我們必須意識到，站在民主與威權、美國與中共之間，選邊站從來不難。我們與美國共享自由價值與半導體供應鏈的共同利益；而與中共之間，只有吞併與被吞併的關係。

台灣人民必須警覺：每一次在立法院內的退讓，都是對下一代未來的背叛。如果我們不小心守護自身的民主制度，讓代理人持續在預算戰場上割地賠款，最終受損的將不只是軍備，而是我們引以為傲的自由生存權！

（作者為台南市市民）

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