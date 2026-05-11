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自由廣場》「避戰」民意 不等同統一理由！

2026/05/11 05:30

◎ 再米

人民害怕戰爭，不能被拿來替中國設定的答案開門。媒體社論以護照、資產移動與戰爭憂慮描繪台灣焦慮；另有評論引用民調，把部分受訪者在「避免戰爭」前提下接受統一選項，解讀為朝野必須面對的民意變化。憂慮值得面對，但公共討論若只看見恐懼，卻不追問恐懼從何而來，後面的結論就可能偏離台灣真正的安全處境！

台灣人民當然有權擔心戰爭，也有權追問美國承諾是否可靠，並要求政府降低台海風險。民主社會若連恐懼都不能說出口，公共討論只會失真。然而，中國軍演、機艦擾台與海警逼近所造成的壓迫感，不能被改寫成台灣應接受一國兩制、中國台灣省模式，或用主權讓步換取安全的政治方案。

近期國際訊號提供清楚對照。美國聯邦眾議員金映玉提出「嚇阻中國侵略台灣法案」，目的在於預先建立經濟制裁與盟友協調機制，讓北京知道侵略會付出成本。美國在台協會發言人也表示，期待無人機、整合式防空與飛彈防禦等剩餘經費儘速補足。這些訊號指向同一件事：嚇阻不是升高衝突，而是讓動武成本清楚擺在北京面前。

立法院監督國防預算有其必要。政府提出大規模軍購或特別條例，必須完整說明作戰需求、採購時程、產業量能與財政安排；在野黨也有責任刪修不合理項目。但監督若只剩下刪減，讓無人載具、AI輔助、防空整合與國防自主受阻，監督就會失去把關意義，反而削弱台灣讓北京不敢動武的條件。

媒體評論可批評執政者，也可檢視政府的國安溝通，卻不能淡化中國才是改變台海安全環境的一方！把恐戰反應看成和平統一的民意基礎，可能使北京判斷軍事脅迫能改變台灣內部選擇。當國際社會正把嚇阻視為防止衝突的必要條件，台灣內部若把避戰焦慮導向統一選項，反而會削弱自己拒絕脅迫的能力。

政府要提出可信的安全計畫，立法院要做專業監督，媒體要釐清威脅來源。人民害怕戰爭，正是台灣更需要可信嚇阻與民主韌性的理由。不能把中國壓力造成的不安，整理成台灣接受統一的理由；和平不能靠退讓想像維持，而要靠台灣有能力拒絕被迫選擇。

（作者為退休人士）

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