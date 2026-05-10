自由廣場》 母親節談教育 親師合作才能真正接住孩子

◎ 楊智強

今天是母親節，許多在校園裡默默承擔「代母職」、盡力拉拔邊緣學生的基層教師，依舊堅守在教育第一線。近日，衛福部預告《兒童及少年權益保障法》修正草案，政府致力接軌國際《兒童權利公約》（CRC）的初衷值得認同。然而，任何號稱進步的法案若脫離基層現實，徒法終究不足以自行。若要讓保護兒少的本意發揮實質的正面效益，亟需完善的配套措施。

此次草案將「精神暴力」納入規範，並針對非重大情節訂定罰鍰機制。出發點雖是為了防堵不當管教，但教育現場的互動極其複雜，教師在維持課堂秩序與糾正偏差行為時，往往面臨極大挑戰。期盼政府推動修法過程中，能進一步聽見教師工會的聲音。若法條定義過於寬泛，恐導致第一線教師因擔憂動輒得咎，無奈走向消極的「防禦性教學」。因此，建議主管機關應明確界定相關行為的具體樣態，用清晰的指引代替模糊的罰則，讓老師們能毫無後顧之憂地發揮專業。

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建構完備的兒少保護網，如同鳥之雙翼，家庭與學校缺一不可。社會務須正視，家庭是孩子人格形塑的第一道防線，兒童權利的保障與家長的教養義務理當互為表裡。為落實真正的兒少最佳利益，期盼本次修法能進一步明訂「親師合作」的精神，將家長配合學校輔導管教明確入法，課予相對應的法定職責。這不僅是呼喚家庭回歸應盡的公民教養義務，避免讓校園淪為概括家庭教養責任的外包式機構。當家長與教師成為法律上權責相符的堅實盟友，更能接住每一位需要幫助的孩子。

台灣是成熟的法治國家，追求兒少人權之際，不宜以剝奪基層教師的專業尊嚴為代價。若「寒蟬效應」逐漸吞噬教育現場的專業自主，不僅影響教育品質，更是對校園自由思辨空間的扼殺。期盼執政團隊持續展現民主政府的溝通高度，讓國家成為基層教師最堅強的後盾。營造免於恐懼、安心教學的環境，台灣的下一代才能在真正自由、包容且充滿愛的環境中，長成具備責任感的民主公民。

（作者為嘉義市教師會輔諮教師）

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