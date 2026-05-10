自由廣場》從「密集母職」走向「雙親共同育兒」

◎ 黃淑英

在歌頌「偉大的母親」之際， 我們應看到的是這個偉大是建立在台灣母親長期處於育兒壓力的現實！

根據今年兒福聯盟調查，高達九十二．六％的母親認同「孩子應是生活中心」，六十六．三％認為有孩子後失去時間與彈性，甚至卅四％已被親職責任壓得喘不過氣。再加上每年「模範母親」的表揚，都反映且深化著台灣已形成「密集母職」文化。

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長久以來，社會普遍將「育兒」視為母親天職，而將父親定位為家庭經濟提供者，形成「男主外、女主內」的文化。然而，從生理及心理的角度重新檢視，可發現：育兒並非女性天生獨有的能力，男性也具有「育兒」的生物基礎。

首先，不可否認，女性在生育具有特殊的生理角色：懷孕、生產與哺乳。女性在孕期與產後會經歷大量荷爾蒙變化，這些有助於建立親子依附與照顧行為。因此，人們很容易將這些生理現象進一步延伸為：「母愛是本能」、「女性天生較會照顧孩子」，甚至認為育兒理所當然應由母親負責。

然而，越來越多的醫學研究挑戰這種單一觀點。研究發現，父親在配偶懷孕及產後，同樣會出現類似的顯著的生理變化，為「父職」做準備，例如：成為父親前，與陽剛有關的睪固酮及血管加壓素下降，而泌乳素、催產素增加；積極參與育兒的父親，其大腦中與情緒理解、警覺、照顧行為相關的區域也被活化。換言之，男性也有這種生理潛能，在育兒的照顧與親密互動中都能發揮能力。

因此，父親育兒是人類原本就具備的演化能力，不應被視為現代社會文化的「性別平等」選擇。然而，根據調查報告，現在台灣的母親不僅仍被期待照顧孩子，更被要求全天候並專業化。而父親即使參與育兒，仍常被視為「幫忙」，而非共同承擔責任。結果是，女性即使進入職場，仍需負擔大量無酬照顧勞動，形成「蠟燭兩頭燒」，導致過勞、焦慮、母職倦怠與職涯中斷。

因此，在對母親說「辛苦了！」的時候，我們社會需重新思考：育兒不只是母親天職，父親同樣具備照顧能力與情感連結的生物基礎，育兒應是共同承擔的責任與工作。國家應在政策上積極推動從「密集母職」走向「雙親共同育兒」。這樣女性就不會那麼「辛苦」，更是重新建立健康家庭關係的重要方向！

（作者為台灣女人連線常務理事）

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