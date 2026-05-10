自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從鼠患議題 檢視城市資料治理的挑戰

2026/05/10 05:30

◎ 溫在弘

近日鼠患爭議中，不同立場多聚焦於「老鼠數量是否增加」。然而，從城市永續治理觀點來看，鼠患並不僅是環境衛生問題，而亦是涉及食物供應與廢棄物流、廚餘管理、下水道系統、工地衛生、夜市商圈經濟、群眾健康與市民通報行為的不同面向議題。換言之，鼠患的出現反映的是都市環境系統與行政治理之間缺乏整合，也正是對城市跨局處資料治理能力的一場壓力測試。因此，以下提出跨局處資料治理的思考面向，作為後續治理介入的參考。

第一，不宜以同一套「全市大清消」處理所有鼠患問題。

城市不同地理區域具有不同的風險結構，例如夜市、傳統市場、餐飲密集區、捷運站周邊、河濱、老舊社區、都更工地與下水道節點，其形成鼠類棲地與活動熱區的原因並不相同。若鼠患出現在市場附近，潛在成因可能包括生鮮處理、廚餘暴露與夜間殘渣，介入重點應放在廚餘密閉、夜間清運與攤商責任制。若出沒地點屬於餐飲商圈，成因則可能與高密度食物來源、人潮聚集、後巷管理與垃圾堆放有關，介入重點應轉向垃圾容器設計、後巷環境管理與稽查頻率。因此，鼠患防治不應從全市一致的大清消，而是轉向各場域類型與風險機制進行分區治理。

第二，應聚焦於跨局處的共同問題。在現行的行政分工下，各局處往往看到的是「不同版本的鼠患」。

環保局看到的是清消點與通報件數，衛生局看到的是鼠媒傳染病與民眾暴露風險，市場處看到的是市場清潔與攤商管理，工務與都發單位則可能看到下水道、公共設施、工地與建物管理問題。這些資料若缺乏整合視角，即使各局處各司其職，仍可能形成碎片化治理的盲點。問題不只是各局處是否有所作為，而是各局處是否能在同一套資料架構下理解同一個風險問題。

第三，資料整合不能只停留在彙整，而必須處理時間與空間尺度不一致的問題。

不同局處資料的記錄單元往往不同，例如：1999通報資料可能以地址或路段記錄，下水道資料可能以管線、孔蓋或排水分區記錄，垃圾清運資料則可能以清運路線、定點與時段記錄。這些資料若缺乏共同尺度，即使被放在同一個平台，也無法真正整合。沒有共同空間索引，例如：地址、街廓、村里行政區或網格單元等，就難以產生可操作的鼠患風險空間分布，更難以作為政策評估與資源配置的依據。

第四，跨局處資料橫向溝通需要建立共同定義。

例如：「鼠患地點通報」究竟是指目擊老鼠、發現鼠糞、鼠洞、鼠屍，還是建物或物品遭咬損？「介入處理完成」是指投藥完成、清消完成、封堵完成，還是複查後確認無鼠跡？若沒有共同資料定義，跨局處整合即使投入許多人力，也可能因目標定義不一致而難以產生治理效果。

因此，若要將鼠患防治提升為城市資料治理，至少需要三項制度設計。第一，建立較高層級的跨局處管理機制，由副市長層級統籌資料協調與治理分工，資訊局負責資料治理架構，環保局主責環境清潔與防治紀錄，衛生局評估民眾暴露與鼠媒傳染病風險，產業局與市場處管理食物來源，工務局與都發局則整合下水道、公共設施、建物與工地等可能棲地與通道資料。第二，建立防治介入的共同資料定義，包括：事件類型、發生位置、場域類型、處置類型與處置結果，使跨局處討論建立在同一套語言之上。第三，將政策評估從防治投入指標轉向介入成效指標，不只統計清消次數、投藥數量或出動人力，也應追蹤通報到處理完成時間是否縮短、市場與餐飲區垃圾暴露時間是否下降、同一地點復發率是否降低，以及鼠患密集出現地點是否轉移等。

綜言之，面對鼠患風險，城市資料治理的重點不在於投藥與清消的短期決策，而在於能否判斷不同都市場域的風險成因、追蹤防治成效、降低復發率，並將短期危機轉化為長期都市環境風險治理能力。鼠患治理真正考驗的，是城市能不能把分散在不同局處的資料，轉化為共同理解、共同判斷與共同介入的治理基礎。

（作者為台大學地理環境資源學系教授、公共事務研究所合聘教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書