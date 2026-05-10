自由廣場》從鼠患議題 檢視城市資料治理的挑戰

◎ 溫在弘

近日鼠患爭議中，不同立場多聚焦於「老鼠數量是否增加」。然而，從城市永續治理觀點來看，鼠患並不僅是環境衛生問題，而亦是涉及食物供應與廢棄物流、廚餘管理、下水道系統、工地衛生、夜市商圈經濟、群眾健康與市民通報行為的不同面向議題。換言之，鼠患的出現反映的是都市環境系統與行政治理之間缺乏整合，也正是對城市跨局處資料治理能力的一場壓力測試。因此，以下提出跨局處資料治理的思考面向，作為後續治理介入的參考。

第一，不宜以同一套「全市大清消」處理所有鼠患問題。

城市不同地理區域具有不同的風險結構，例如夜市、傳統市場、餐飲密集區、捷運站周邊、河濱、老舊社區、都更工地與下水道節點，其形成鼠類棲地與活動熱區的原因並不相同。若鼠患出現在市場附近，潛在成因可能包括生鮮處理、廚餘暴露與夜間殘渣，介入重點應放在廚餘密閉、夜間清運與攤商責任制。若出沒地點屬於餐飲商圈，成因則可能與高密度食物來源、人潮聚集、後巷管理與垃圾堆放有關，介入重點應轉向垃圾容器設計、後巷環境管理與稽查頻率。因此，鼠患防治不應從全市一致的大清消，而是轉向各場域類型與風險機制進行分區治理。

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第二，應聚焦於跨局處的共同問題。在現行的行政分工下，各局處往往看到的是「不同版本的鼠患」。

環保局看到的是清消點與通報件數，衛生局看到的是鼠媒傳染病與民眾暴露風險，市場處看到的是市場清潔與攤商管理，工務與都發單位則可能看到下水道、公共設施、工地與建物管理問題。這些資料若缺乏整合視角，即使各局處各司其職，仍可能形成碎片化治理的盲點。問題不只是各局處是否有所作為，而是各局處是否能在同一套資料架構下理解同一個風險問題。

第三，資料整合不能只停留在彙整，而必須處理時間與空間尺度不一致的問題。

不同局處資料的記錄單元往往不同，例如：1999通報資料可能以地址或路段記錄，下水道資料可能以管線、孔蓋或排水分區記錄，垃圾清運資料則可能以清運路線、定點與時段記錄。這些資料若缺乏共同尺度，即使被放在同一個平台，也無法真正整合。沒有共同空間索引，例如：地址、街廓、村里行政區或網格單元等，就難以產生可操作的鼠患風險空間分布，更難以作為政策評估與資源配置的依據。

第四，跨局處資料橫向溝通需要建立共同定義。

例如：「鼠患地點通報」究竟是指目擊老鼠、發現鼠糞、鼠洞、鼠屍，還是建物或物品遭咬損？「介入處理完成」是指投藥完成、清消完成、封堵完成，還是複查後確認無鼠跡？若沒有共同資料定義，跨局處整合即使投入許多人力，也可能因目標定義不一致而難以產生治理效果。

因此，若要將鼠患防治提升為城市資料治理，至少需要三項制度設計。第一，建立較高層級的跨局處管理機制，由副市長層級統籌資料協調與治理分工，資訊局負責資料治理架構，環保局主責環境清潔與防治紀錄，衛生局評估民眾暴露與鼠媒傳染病風險，產業局與市場處管理食物來源，工務局與都發局則整合下水道、公共設施、建物與工地等可能棲地與通道資料。第二，建立防治介入的共同資料定義，包括：事件類型、發生位置、場域類型、處置類型與處置結果，使跨局處討論建立在同一套語言之上。第三，將政策評估從防治投入指標轉向介入成效指標，不只統計清消次數、投藥數量或出動人力，也應追蹤通報到處理完成時間是否縮短、市場與餐飲區垃圾暴露時間是否下降、同一地點復發率是否降低，以及鼠患密集出現地點是否轉移等。

綜言之，面對鼠患風險，城市資料治理的重點不在於投藥與清消的短期決策，而在於能否判斷不同都市場域的風險成因、追蹤防治成效、降低復發率，並將短期危機轉化為長期都市環境風險治理能力。鼠患治理真正考驗的，是城市能不能把分散在不同局處的資料，轉化為共同理解、共同判斷與共同介入的治理基礎。

（作者為台大學地理環境資源學系教授、公共事務研究所合聘教授）

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